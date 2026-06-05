Sintió fuertes dolores abdominales, pensó que tenía cólicos y terminó dando a luz en el baño

Una mujer de 24 años dio a luz este miércoles por la mañana en el barrio Lavalleja, en la ciudad de Rocha. La mujer no sabía que estaba embarazada y parió en el baño de su hogar.

Según informó la Jefatura de Policía de Rocha, un móvil del Grupo de Reserva Táctica se dirigió a una vivienda en la calle Andrés Chevestre ante el aviso de que una mujer estaba en trabajo de parto.

Al llegar al lugar, el bebé ya había nacido. La mamá y el niño fueron trasladados al hospital departamental, donde fueron recibidos por personal médico.

Ambulancia en Emergencia del Hospital de Rocha Foto: Jefatura de Policía de Rocha

“No sabía que estaba embarazada. Empecé con las contracciones, fui al baño y ahí nació el bebé”, contó María, la flamante mamá, en diálogo con Telenoche (Canal 4).

“Al principio pensé que tenía cólicos o era una hernia”, detalló la joven, quien fue informada que cursaba aproximadamente el séptimo mes de embarazo.

El niño, que se llama Alex Ismael, pesó 1,790 gramos y se encuentra en buen estado de salud.