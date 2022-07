Sindicato policial acusa a COFE de bloquearles aumento y anuncian movilización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde la semana pasada hay conversaciones entre la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) a raíz de rumores de que el primero quería trancar la negociación salarial del segundo. La situación se habló informalmente entre algunos de sus referentes pero, días después y tras una reunión de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, los cruces tomaron estado público.

La reunión con Heber fue el lunes. El objetivo del encuentro era hablar sobre los incrementos en las remuneraciones que piden los trabajadores. El dirigente de Sifpom -una de las patas de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay-, Fabricio Ríos, escribió ayer en su cuenta de la red social Twitter que el ministro afirmó allí que COFE había puesto como “condición innegociable” para la firma del convenio salarial que “no hubiese aumento diferencial para policías y militares”.



No obstante, el jerarca blanco desmintió a Telemundo (Canal 12) estos supuestos dichos. “No fue así”, afirmó. Asimismo, indicó que el convenio salarial está publicado y que queda claro que “no hay ninguna cláusula que diga eso”.

En la tarde de ayer, la presidenta de Sifpom, Patricia Rodríguez, informó que el jueves 14 julio su sindicato se concentrará frente al Palacio Legislativo. Por otra parte, afirmó: “El que tiene que dar el aumento a la Policía es el gobierno. Ojo con usar trabajadores contra trabajadores para excusarse, sería muy lamentable. Lo dicho, dicho está, acá nadie invento nada de la nada”.



Por su parte, el integrante de la directiva de COFE, Juan Nolasco, negó a El País que la confederación haya puesto esa condición cuando negoció su propio acuerdo salarial. Nolasco, que además es el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, aseguró que “jamás” harían “algo así, de cerrar un convenio para que otro sindicato no lo pueda firmar”.



El directivo recordó que los sindicatos que no pertenecen a COFE -como Sifpom- negocian por sí solos. En ese caso los acuerdos son con el Ministerio del Interior y ellos no participan, aclaró.



Por otra parte, contó que el secretario general de Sifpom, Fabricio Ríos, estuvo en comunicación con el vicepresidente de COFE, José Lorenzo López, la semana pasada “porque le habían dicho algo” sobre el supuesto reclamo de que no hubiese aumento diferencial. Entonces, el dirigente del sindicato de funcionarios estatales le envió el convenio que firmaron el jueves pasado para que lo viera. Según Nolasco, le “sorprendió que lo llamara porque era obvio” que ellos no iban “a llevar eso adelante”.



“Vio que no había esa cláusula y, sin embargo, ayer por la noche salieron con estas publicaciones. Realmente no las entendemos”, añadió.

Policías

Ríos publicó en la mañana de ayer que el Ministerio del Interior les dijo “en la cara a los dirigentes sindicales que COFE puso como condición innegociable para la firma de su acuerdo con el gobierno que no hubiese aumento diferencial para policías y militares. Si alguien miente, es COFE o el ministro, no nosotros”.



Sobre las declaraciones de Heber, que asegura que no hay tal cláusula, comentó: “Cómo se defienden mutuamente, qué lindo, no hablo de cláusula hablo de acuerdos que no figuran en los papeles, pero tranquilo que todo al final se sabe”.

Bancada oficialista tiene “claro que no había una cláusula así”



La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) tuvo una reunión con la bancada oficialista ayer. El integrante de la directiva COFE, Juan Nolasco, aseguró a El País que mencionaron la situación que se dio con los gremios policiales y recibieron como respuesta de los legisladores que tenían “muy claro que no había una cláusula” que bloqueara aumentos, ni un acuerdo entre la confederación y la cartera de Interior.



Además, desde la cuenta oficial de Twitter de COFE se desmintió “rotundamente las declaraciones de integrantes de uno de los sindicatos policiales, Sifpom”. Y se indicó que aguardaban “disculpas públicas y la aclaración de las autoridades mencionadas”, en referencia al ministro.



Por otra parte, el dirigente de Sifpom aseguró en la noche del lunes que COFE “lamentablemente no solo afectó” a los sindicatos que están “fuera de él, también pasó por encima de los sindicatos del Ministerio del Interior que están dentro” de la confederación. Y añadió: “A seguir dando pelea en el Parlamento. Esto recién comienza”.

En tanto, Raúl Pereira, del Sindicato Policial de Maldonado señaló sobre el denunciado acuerdo entre COFE y la cartera del Interior: “Si bien es una información que recibimos, en los hechos no hay nada. Lo que está claro es que no vamos a tener un aumento diferencial con respecto al resto de los funcionarios públicos. Y todavía está en estudio el aumento para la Policía”.