Cambios en las licencias a causa de enfermedad para funcionarios públicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pesar de que ya se había discutido en la Ley de Presupuesto, el gobierno oficializó en el proyecto de Rendición de Cuentas presentado esta semana las modificaciones al régimen de certificaciones médicas para funcionarios del Estado. Los cambios se resumen principalmente en que los trabajadores “no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días desde el comienzo de su inasistencia por enfermedad o accidente”, según el texto. En este sentido, el gobierno propone que la retribución ocurra a partir del cuarto día de licencia por enfermedad y se otorgue el 75% del salario y no el 100% como sucede ahora.



Consultado al respecto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, explicó que esta es una de las principales regulaciones del proyecto y “que va en línea con la transformación de la gestión pública y la reforma del Estado”.



“El ausentismo laboral por certificación médica es enorme y hay datos impactantes al respecto. Esta es una medida que busca una equiparación con los trabajadores del sector privado e incluso es mejor, porque los públicos siguen teniendo algunas ventajas”, señaló.

Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) dejaron expresa su disconformidad con la nuevas medida e incluso esta fue una de las reivindicaciones del paro general realizado el 16 de junio. Sin embargo, para Mieres es necesario “dar una señal” y “ordenar un poco la casa”.



De todas maneras, el artículo 16 del proyecto de Rendición de Cuentas determina algunas excepciones dentro de las certificaciones por enfermedad, como por ejemplo para aquellos con covid-19, en donde “el funcionario percibirá desde el primer día el subsidio correspondiente al 100% de su remuneración” y no el 75% a partir del cuarto día.



Mieres explicó que la pandemia “no incidió” en la implementación de cambios en las certificaciones porque el ausentismo en las oficinas públicas “era un problema anterior”. “Lo que sí pasó -continuó- fue que quizá durante las olas de casos no era el mejor momento para discutir estos temas. Era adecuado sí plantearlo ahora que no tenemos más emergencia sanitaria”.