Referéndum en Italia: guía para uruguayos que quieran votar por correspondencia y qué pasa si no sufrago

El próximo 22 y 23 de marzo de 2026, Italia llevará a cabo un referéndum constitucional para definir la aprobación de la denominada “Reforma de la justicia”. En Uruguay, donde la comunidad italiana alcanza aproximadamente los 140.000 ciudadanos, el padrón electoral efectivo para esta instancia se sitúa entre las 80.000 y 90.000 personas habilitadas, consolidándose como un núcleo de votación de gran relevancia en el exterior.

Aunque el sufragio desde el extranjero no es de carácter obligatorio, referentes locales instan a la participación como una forma de incidencia política. El arquitecto Aldo Lamorte, exlegislador y referente de la comunidad, señaló a El País que, con siete millones de italianos viviendo fuera de la península, la movilización es clave: “Sería bueno participar para marcar la cancha”, afirmó, vinculando la relevancia de esta votación con los debates actuales sobre la ley de ciudadanía en Italia.

Sobre para votar en referéndum en Italia desde Uruguay. Foto cedida a El País.

Cómo votar por correspondencia desde Uruguay

De acuerdo con la Ley n.º 459 de 2001, los ciudadanos residentes en el extranjero recibirán el sobre electoral directamente en su domicilio de residencia. Por este motivo, las autoridades consulares recomiendan verificar y regularizar la situación registral a través del portal Fast It, dado que los sobres deben enviarse aproximadamente un mes antes de la fecha de la votación. En caso de no recibir la documentación, el elector podrá solicitar la expedición de un duplicado ante la oficina correspondiente.

Es fundamental tener en cuenta que el plazo final para la recepción de las papeletas votadas en Uruguay vence a las 16:00 horas locales del jueves 19 de marzo de 2026. Cualquier sobre que llegue a la Oficina Consular con posterioridad a ese horario no podrá ser tomado en consideración para el escrutinio final.

Requisitos para residentes temporales y plazos de opción

La normativa también ampara a ciudadanos italianos que se encuentren en el extranjero de forma temporal por motivos de trabajo, estudio o tratamientos médicos, siempre que su estancia sea de al menos tres meses. Esta categoría incluye a personal de las Fuerzas Armadas, funcionarios estatales en servicio y sus familiares convivientes. También se aplica a electores inscritos en el AIRE que se encuentren temporalmente en una circunscripción distinta a la de su residencia (TAS).

Para estos casos, la opción de voto debe tramitarse obligatoriamente ante el Municipio italiano de inscripción electoral. El plazo máximo para realizar este trámite es el 18 de febrero de 2026. La solicitud requiere la presentación de un formulario específico o un escrito libre que incluya datos personales, dirección postal para el envío del sobre y una declaración responsable, todo acompañado por una copia de un documento de identidad vigente.