Multa de US$ 50.000 para empresa que buscaba petróleo en el norte del país

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente le impuso el pasado martes 7 de agosto a la empresa Schuepbach Energy una multa de US$ 50.000 por dos derrames de lodo verificados en los departamentos de Paysandú y de Salto cuando esa firma buscaba petróleo allí.



El 7 de agosto comenzó un plazo de 10 días que tiene la empresa para abonar la multa estipulada.



En junio del año pasado se derramaron 125.000 litros de lodo, que contenía solventes y detergentes, dijo a El País Raúl Viñas, del movimiento Uruguay Sustentable. Pero además se detectó que en diciembre de 2017 hubo otro derrame de unos 220.000 litros en Cerro de Chaga, cerca de la localidad de Palomas, en Salto.



Schuepbach Energy ya no busca petróleo porque se quedó sin fondos, motivo por el que no llegó a completar su programa de explotación.



Aclaración: Una versión anterior de esta nota indicaba por error que la multa había sido impuesta por la Dirección Nacional de Minería y Energía, cuando en realidad fue el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Además, se decía que la multa era por el primer derrame de junio de 2017, cuando en realidad fue por los dos. A los lectores e involucrados, las disculpas del caso.