Cómo postularse al Fondo Patrimonio en los Barrios 2026 de la Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció la apertura de la octava edición del Fondo Patrimonio en los Barrios 2026, una convocatoria destinada a grupos y organizaciones que trabajen en la promoción y difusión del patrimonio cultural barrial en el departamento.

Desde el 1° hasta el 31 de julio la intendencia recibe consultas y se brinda acompañamiento para presentar propuestas que fortalezcan la identidad cultural de los barrios a través de actividades como talleres, encuentros, investigaciones y celebraciones.

Quiénes pueden participar y qué propuestas financia el programa de la IMM

El fondo está dirigido a colectivos radicados en Montevideo que busquen desarrollar proyectos a escala barrial, de zona o intermunicipal, con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre los patrimonios locales. Además de actividades de difusión, se pueden incluir intervenciones temporales en el espacio público para eventos específicos.

La convocatoria de 2026 refleja un crecimiento sostenido en cantidad y diversidad de propuestas, lo que demuestra el interés creciente de la población en valorar y rescatar la memoria de sus barrios.

Ernesto Spósito, director de la Unidad de Patrimonio de la intendencia, destacó que "esto refleja las diferentes identidades de los grupos y colectivos, así como las diferentes maneras en que se observa el patrimonio en los barrios" y agregó que el objetivo principal es que "nuestros conciudadanos identifiquen sus valores e identidades y lo compartan con el resto de la población".

Asesoramiento técnico para presentar propuestas vecinales en julio 2026

Para facilitar la presentación de proyectos, se realizarán reuniones presenciales en los ocho municipios de Montevideo durante julio, donde se explicarán las bases del llamado y se resolverán consultas del público interesado.

Las sesiones se llevarán a cabo en espacios municipales desde el 13 al 30 de julio, en horarios y lugares específicos establecidos para cada municipio. La inscripción formal de proyectos abrirá en agosto y se podrá acceder mediante un formulario web disponible en la página oficial de la intendencia (aún no está disponible).

El fondo cuenta con un presupuesto total de $ 1.020.000 que se distribuirá en 12 proyectos seleccionados, cada uno recibiendo $ 85.000. Para postular, los colectivos deben presentar una carta de designación del referente y cartas de aval del territorio, entre otros requisitos detallados en las bases.

Los proyectos serán evaluados según su pertinencia, impacto, viabilidad y su capacidad para incluir visiones diversas y promover la igualdad de género, la erradicación de la discriminación y la inclusión social.

Por consultas sobre el proyecto, consultar al correo patrimonio.barrios@imm.gub.uy