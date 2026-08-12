La IMM advierte a la población por el elefante marino que descansa en playa Pocitos

La Intendencia de Montevideo (IMM) comunicó este miércoles sobre la aparición de un elefante marino del sur (mirounga leonina), que se encuentra descansando en la playa Pocitos desde la noche del domingo a la altura de la rambla y Miguel Barreiro.

Ante la presencia del animal, el gobierno departamental solicitó a la población “respetar el vallado perimetral y evitar cualquier tipo de interacción” con él. Esto es; no acercarse, no tocarlo, no intentar alimentarlo, no arrojarle agua y mantener alejadas a las mascotas. Tampoco intentar devolverlo al mar.

Tras una denuncia ciudadana, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) monitorea la actividad del elefante marino, mientras que veterinarios de la IMM le realizaron una evaluación sanitaria y constataron que el animal se encuentra en buen estado de salud, sin indicios de lesiones que requieran asistencia.

“Se trata de un macho subadulto de elefante marino del sur, especie que puede alcanzar entre dos y tres toneladas de peso y superar los cuatro metros de longitud. Su condición de subadulto puede identificarse porque su característica trompa se encuentra en desarrollo” detalló la intendencia. Al ser un animal silvestre de “gran porte”, puede reaccionar si se siente amenazado.

Elefante Marino en la playa Pocitos, 10 de agosto de 2026 Intendencia de Montevideo

Agregaron que esta especie de elefante marino no habita de forma permanente las costas uruguayas, pero todos los años algunos ejemplares llegan al país, principalmente a Isla de Lobos y a las islas ubicadas frente a Cabo Polonio.

En ese sentido, su presencia “coincide con el inicio del período de apareamiento, etapa en la que estos animales también cambian el pelaje o buscan lugares tranquilos para descansar”.

Los expertos esperan que el mamífero permanezca algunos días o incluso una semana, por lo que se instaló un cerco perimetral con una distancia aproximada de diez metros. La estructura no es fija, para que se la pueda adaptar a los desplazamientos del animal.

Como su estadía en la playa de Pocitos es acorde a un comportamiento natural, la IMM pidió especialmente a la población que no se lo intente devolver al mar.

“En caso de observar situaciones que puedan poner en riesgo al animal o a las personas, se solicita comunicarse con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed Montevideo), al teléfono 2487 68 77, o con el Servicio de Atención Ciudadana de la Intendencia de Montevideo, al 1950 5000” solicitaron.