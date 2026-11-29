En la rambla de Punta del Este, entre la parada 6 y 8 de la playa Brava, se va a instalar una escultura de 144 kilos de acero inoxidable en homenaje a “Satoshi Nakamoto”, creador anónimo del protocolo bitcoin. La obra es una donación de su autora, la artista italiana Valentina Picozzi, y ya hubo otras similares en Suiza y El Salvador. Ella es quien envió la petición a la Junta Departamental de Maldonado para la intervención, en la que explica estos y otros detalles. Después de consultas a la intendencia y el municipio de la ciudad, los ediles lo aprobaron el martes.

Picozzi explica en la carta a los ediles que la escultura son 61 capas de acero inoxidable de 2 milímetros, separadas por espacios de nueve milímetros. “Representa a un hacker en posición de trabajo con una laptop sobre sus piernas”, describe. En esa línea, cuenta que busca “generar una experiencia simbólica” con el espectador porque, cuando este se sitúa detrás de la obra, “se convierte en Satoshi, reforzando la idea de que el cambio” se hace “entre todos”.

La obra -continúa en la misiva con fecha 20 de octubre de 2025- forma parte de SatoshiGallery, un proyecto artístico que fundó “con el propósito de conectar el arte con la cultura tecnológica emergente, difundiendo los valores de la libertad, la descentralización y el pensamiento crítico que nacen del universo bitcoin y del movimiento cypherpunk”.

La biografía en el sitio web oficial de Picozzi la describe como una “artista activista de bitcoin”. Asimismo, explica que, además de homenajear al creador anónimo del protocolo bitcoin, busca reconocer a “todos los desarrolladores, activistas y pensadores que han construido -y siguen construyendo- un ecosistema de tecnología libre y herramientas descentralizadas”.

Protocolo blockchain Varios negaron ser el o los creadores Satoshi Nakamoto es el nombre que utilizó la o las personas que inventaron el primer ejemplo de protocolo blockchain, explica el Observatorio y foro de blockchain de la Unión Europea en su sitio web. Pese a varios intentos de develar la identidad de las personas, todos los señalados han desmentido ser los artífices de esta tecnología. La última investigación la realizó el New York Times en abril de este año. El desarrollo del protocolo se hizo para que funcionara el bitcoin, que resultó ser la primera criptomoneda del mundo, se añade. “Por razones que solo él, ella o ellos conocen, el o los creadores de la cadena de bloques decidieron permanecer en el anonimato. Publicaron el protocolo original bajo un seudónimo en un foro público y colaboraron con un pequeño grupo de personas interesadas en mejorar las primeras versiones del protocolo, todo ello sin revelar su identidad”, finaliza.

Ahora ¿por qué Punta del Este? Picozzi argumenta que la ciudad tiene un “valor estratégico y simbólico único”. En ese sentido, dice que es “reconocida por su apertura cultural, su proyección internacional, su vínculo con el arte contemporáneo y su perfil creciente como destino de innovación y tecnología”.

El edil blanco Fabricio Rodríguez contó a El País que la aprobación se dio sin mayores complicaciones. El expediente, a partir de la voluntad de donación de Picozzi, se abrió en 2025. En una primera instancia, la comisión de asuntos internos, compuesta por los tres partidos que integran la Junta Departamental -Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado- dio el visto bueno y continuó el trámite en la Junta Departamental, indicó.

A partir de ahí, comenzó un proceso de consulta con la intendencia, e incluso se pronunció, según consta en el expediente, el subdirector de Cultura, Fernando Cairo.

“La escultura representa una visión artística muy acertada de la sociedad del siglo XXI en la que estamos inmersos. Interpela al espectador sobre el presente y lo obliga a participar de la obra como miembro de la sociedad planetaria, de la cual todos somos responsables”, indica Cairo.

El subdirector, además, opina -según consta en el informe- que la “obra en sí misma está muy bien lograda, siendo también un reflejo de nuevas técnicas y materiales que reflejan la evolución del arte y de la conciencia artística” que poseen todas las personas.

Picozzi explica en su carta que la obra pertenece a la SatoshiGallery, y en el sitio web del proyecto se explica que se centran en dos aspectos. Por un lado, “la promoción de la historia, las anécdotas y la filosofía detrás de bitcoin (los valores de libertad y privacidad inherentes al movimiento cyberpunk)”. Por otro, tener “una postura crítica frente a la industria bancaria, la situación financiera actual, las guerras de divisas y la desintegración del sistema monetario fiduciario como reserva de valor”.