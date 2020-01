IMM y Municipio enfrentados por decreto sobre bicicletas y monopatines en la rambla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La decisión de la Intendencia de Montevideo de prohibir la circulación de bicicletas y monopatines por la vereda de la rambla generó ayer un cruce de acusaciones entre el director de Movilidad Urbana de la IMM, Pablo Inthamoussu, el alcalde del Municipio CH Andrés Abt, y el edil nacionalista Javier Barrios Bove, quien consideró que el decreto municipal tiene “una pésima redacción”.

El edil de la lista 2004 también cuestionó una campaña iniciada por la Intendencia para que la gente se baje de la bicicleta y camine en la zona de Pocitos que va desde Trouville hasta el Kibón, la cual fue lanzada tras la aprobación del decreto en la Junta Departamental con payasos y charlas “mano a mano” del propio Inthamoussu con los ciudadanos en la rambla.

Tras una comentario de Barrios Bove cuestionando esta iniciativa -que generó una catarata de opiniones ayer en redes sociales-, Inthamoussu le contestó: “Una lástima que no hayas hablado con el alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, con quien acordamos esta acción de sensibilización momentánea hasta que construyamos la ciclovía proyectada con el Fondo Capital que tú no acompañaste en la Junta. ¡Buen año!”.

A los pocos minutos, quien le respondió fue el propio Abt: “Pablo, lástima que no le hayas dicho que en la reunión dije que la medida era impracticable y que el problema había sido el poner en votación propuestas sin el estudio adecuado”.

Seguidamente, Barrios Bove comentó: “Pablo Inthamoussu, parece que hay más de una versión sobre la reunión. Y obvio que confío en la de Andrés Abt. El tema es que ustedes ponen siempre primero la carreta antes de los bueyes. Primero prohíben y luego buscan soluciones”. El edil también aclaró que “no había ninguna ciclovía en el Fondo Capital”,

Como diera cuenta El País en su edición de ayer, la Junta Departamental aprobó el controvertido decreto que prohíbe la circulación de monopatines y bicicletas por las veredas, con excepción de donde existen ciclovías. Esto incluye la rambla -que tiene casi 23 kilómetros desde la escollera Sarandí hasta el puente Carrasco-, en la cual hay solo 2,83 kilómetros bicisenda. Según el decreto impulsado por la administración del intendente Christian Di Candia, y los anuncios posteriores a su aprobación realizados por la IMM, solamente podrán circular por la vereda los menores de 16 años.



La nueva normativa, que todavía no ha sido reglamentada, también obliga a los conductores de monopatines a que usen cascos y “vestimenta de alta visibilidad”. Asimismo, estos vehículos deberán tener un timbre sonoro y espejo retrovisor. El decreto también advierte que los monopatines deberán ser “estacionados” en la calle.

Mal planificado.

Según explicó a El País el alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, la Intendencia aprobó un proyecto de ciclovía durante el Presupuesto Participativo 2018, pero lo hizo “para quedar bien con los vecinos”, porque el mismo no pasó por el cernidor de áreas fundamentales de la IMM como el Departamento de Movilidad y la Unidad de Patrimonio.



“Esa propuesta la presentó un vecino en el CCZ 5, pero es la Intendencia la que dice cuál propuesta sí y cuál no. La IMM tenía que haber hecho esa consulta con Movilidad, Patrimonio y Espacios Públicos. Pero no la hizo con Movilidad ni con Patrimonio. La propuesta salió votada, porque hay una gran visión de fomentar las bicicletas. Pero después era un lío instrumentarla porque no habían hecho las consultas. La pusieron ahí para caerle simpático a las organizaciones”, señaló el alcalde del Municipio CH.

Cada obra que es seleccionada en el Presupuesto Participativo recibe fondos por $ 3 millones, sin importar cuál sea.



Abt indicó que “lo que hicieron con esos $ 3 millones, que tienen que ejecutar porque sino pierden la plata, fue esta intervención en la rambla planteándole a la gente que baje de la bicicleta y vaya caminando al lado entre Kibón y Trouville”.

Reacciones al decreto.

ANDRÉS ABT | ALCALDE MUNICIPIO CH No viable “Se hizo una reunión en la Intendencia para plantear la iniciativa (de pedirle a la gente que se baje de la bicicleta en Pocitos), en la cual participé yo, Inthamoussu y otros. Lo que dije en esa reunión es que la idea es impracticable. Nadie va a ir andando en bicicleta y va a bajar para ponerse a caminar”.

Pablo Inthamoussu | director DE movilidad Acordado El director de Movilidad Urbana de la Intendencia aseguró que “acordó” con el alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, “esta acción de sensibilización momentánea” (pedirle a la gente que se baje de la bicicleta) “hasta que construyamos la ciclovía proyectada con el Fondo Capital”.