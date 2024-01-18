Identificaron helicópteros que volaron bajo en Punta del Este: uno fue demorado antes de salir hacia Argentina

Redacción El País

El Ministerio de Defensa Nacional tiene identificados a los dos helicópteros que, según se denunció en redes sociales días atrás, sobrevolaron en Punta del Este por debajo de la altura permitida, lo que podría haber puesto en riesgo la seguridad de la tripulación y de las personas que estaban en tierra.

La cartera logró saber qué aeronaves eran, quiénes son sus propietarios y quiénes los pilotos

El helicóptero tenía un plan de vuelo registrado para este miércoles a las 14:30 pero fue "retenido" y "una vez que fue interrogado el piloto" para la investigación, se lo liberó.

Ya el ministro de Defensa Nacional, Javier García, había ordenado a la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia) que aumentara los controles de vuelos en la costa. Por tanto, este organismo determinó que trasladará a más inspectores.

En cuanto a la investigación, las fuentes reiteraron que, en caso de determinar que se pudo haber incurrido en un delito, se dará cuenta a Fiscalía.

"Las normativas están para ser cumplidas y sobre todo cuando una normativa lo que prevé es la eventualidad de que, ante una falla técnica, un helicóptero tenga un inconveniente y esté volando en la línea de costa o de playa donde hay miles de personas", había indicado el ministro.