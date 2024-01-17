Investigan a dos helicópteros privados por volar por debajo de la altura permitida en Punta del Este

Redacción El País

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, solicitó a las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia) aumentar los controles de vuelos en la costa tras detectarse casos de helicópteros que volaron por debajo de la altura mínima permitida.

El ministro García informó este martes en Torre Ejecutiva, que se ordenó a la Dinacia "que analizara las denuncias que existen". "Hasta este momento tenemos dos casos, no descarto que haya más, pero hubo dos casos de vuelos de helicópteros que, aparentemente, volaron por zonas donde no lo pueden hacer", aseguró el jerarca de Estado en rueda de prensa.

García explicó que además de "la poca altura" estos vuelos son peligrosos "por ser por ejemplo en playas, donde hay gente".

El periodista Marcelo Umpiérrez compartió en sus redes sociales imágenes de estos helicópteros volando debajo de la altura mínima autorizada (unos 150 metros) cerca de la playa en Punta del Este. El periodista informó que la Dinacia tomaría acciones sancionatorias ante estos vuelos no autorizados.

❌️▶️ #PuntaDelEste. AQUÍ OTRO MÁS! Este es otro de los helicópteros que realiza vuelos por línea de costa muy por debajo de la altura mínima autorizada de 500ft (unos 150 metros) La DINACIA está tomando acciones sancionatorias por este tipo de vuelos no autorizados.… https://t.co/h0s9sqJchD pic.twitter.com/T0TJuO58u3 — Marcelo Umpierrez 📞099323625 (@emekavoces) January 16, 2024

“Se abrió un expediente en lo que es la parte sancionatoria, obviamente dentro del Estado de Derecho; habrá descargos o no, pero a prima facie hubo allí una falta y al mismo tiempo le pedí a la Dinacia que se reforzaran los controles de los inspectores y que se advirtiera que aquí está en juego no solo la eventualidad de incumplir una norma aeronáutica, también puede haber un delito. Por lo tanto, si se comprobara que se estaba ante una eventual figura penal, que se diera cuenta a Fiscalía”, aseguró García.

El titular de Defensa dijo que se trata de dos vuelos privados. “En este momento es lo que puedo decir, pero no descarto que haya más vuelos de helicópteros a baja altura y en zonas que no podrían haber volado justamente por haber gente allí y no cumplir con las normativas aeronáuticas”, agregó.

García expresó que "las normativas están para ser cumplidas y sobre todo cuando una normativa lo que prevé es la eventualidad de que ante una falla técnica, un helicóptero tenga un inconveniente y esté volando en la línea de costa o de playa donde hay miles de personas".