Homenajean este lunes a Carlos Abdala a 50 años de su muerte

En el marco del 50º aniversario de la muerte de Carlos Abdala, el Partido Nacional (PN) organizó un acto para recordarlo. Se realizará este lunes 8 de junio a las 11 horas, en el Espacio libre Carlos Abdala, ubicado en la zona del Puerto del Buceo -espacio con el que se buscó homenajear al ex embajador, aprobado y apoyado por la intendencia de Mariano Arana-. En el acto hablarán el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera y Sylvia Puentes de Oyenard.

Carlos Abdala fue parte de la juventud herrerista universitaria, dio sus primeros pasos en la vida política en el Centro de Estudiantes de Derecho, como secretario general, delegado ante la FEUU y en el Colegio de Abogados. También fue periodista.

En 1958 fue edil de la Junta Departamental de Montevideo por el PN. Fue director de la Caja Civil, gerente general técnico y vicepresidente del banco, antes de desempeñarse como ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 1972 y 1973. Después dejó el país para desempeñarse como embajador de Uruguay en Paraguay. Allí, hace 50 años, lo asesinaron.

“Falleció cuando estaba en plena actividad laboral y en pleno ejercicio de la función pública”, recordó Pablo Abdala, su hijo, en diálogo con El País.

El ex embajador uruguayo fue asesinado por el croata separatista Jozo Damianovic, cuando salía del Ministerio de Hacienda de Paraguay. El asesino lo confundió con el diplomático yugoslavo Mancilo Vucekovic.

Recuerdo

Pablo Abdala contó que vive esta fecha con emoción, porque su padre fue un referente personal y político. “Ha transcurrido el tiempo, pero sin embargo la figura de mi padre sigue presente, no solo para nosotros como referente familiar principal, sino también, y especialmente para quienes hemos seguido el camino político, como un referente al que hemos sentido presente”, expresó.

Y resaltó: “Si bien lo perdí físicamente hace mucho tiempo, la experiencia ha sido la de contar con él todos los días, como si lo hubiera tenido a mi lado”.

El actual diputado valoró como uno de los mayores logros de su padre, a nivel político, la capacidad de diálogo y negociación. Contó que Lacalle Herrera siempre recuerda la Ley de Salario Vacacional, impulsada por Abdala cuando era titular del Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, de esa época también destacó “con mucho orgullo y admiración”, la amistad que su padre mantuvo con José “Pepe” D’Elía, secretario de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), pese a las diferencias políticas. “Es un ejemplo más de esa cosa muy nuestra que es la tolerancia y el diálogo, un signo interesante de los uruguayos. Mi padre siempre desarrolló mucho la capacidad de diálogo, de negociación y entendimiento con correligionarios y, por supuesto, con adversarios políticos también”, comentó.

Al igual que su padre, Abdala nació en un hogar nacionalista, absorbió sus valores, y siente que su forma de hacer política ha estado muy marcada por la impronta de quien fue un referente político para él y el partido.

Finalmente, compartió un mensaje escrito por el ex senador Sergio Abreu: “Carlos Abdala cayó en el ejercicio de una misión de Estado, pero su ejemplo permanece ligado a valores que no envejecen: la responsabilidad, la honestidad intelectual, la vocación de servicio y la defensa del interés nacional”.