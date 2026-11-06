"Hizo mucho por la ciencia y la gente": emotivo adiós al virólogo Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo

“Debió haber vivido mucho más, porque hizo mucho por la ciencia y la gente (…) hace bien poquito fue nombrado uno de los diez mejores científicos del mundo. Un disparate”, dijo en el Palacio Legislativo, con la voz quebrada, la madre del virólogo Gonzalo Moratorio, que murió ayer a los 44 años, tras padecer un tumor cerebral, diagnosticado hace un año y medio.

El docente e investigador de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur jugó un rol clave en la pandemia de covid-19 al coliderar con la científica Pilar Moreno el desarrollo de test nacionales para diagnosticar el virus SARS-CoV-2, un pilar clave para la estrategia epidemiológica del país.

Moratorio trascendió fronteras en diciembre de 2020, cuando la revista Nature lo incluyó entre las diez personas que habían tenido un papel destacado en los acontecimientos científicos del año; fue el único latinoamericano de aquella selección. El reconocimiento destacó su aporte local frente al coronavirus a través de la creación de test de bajo costo.

“Cuando terminó su posgrado en París, todos le dijimos por qué no te volvés a Estados Unidos. Tenía contratos bárbaros. Y dijo, no, de ninguna manera, yo me vuelvo a mi país, a devolverle a la Universidad de la República, y al Uruguay todo lo que me dio. Y así lo hizo”, agregó la madre, en un Salón de los Pasos Perdidos colmado, para lo que fue el primer velatorio de un científico uruguayo allí, dijeron fuentes del Poder Legislativo a El País.

Cuando el sacerdote Guillermo Porras, que le antecedió con un reconocimiento al científico, le preguntó cómo definiría a su hijo en una palabra. La madre retrucó: “Enorme”, que fue respondido con lágrimas y aplausos de allegados a la familia, científicos, dirigentes políticos, y ciudadanos que se acercaron para darle el último adiós.

El gobierno definió dos días de duelo –jueves y viernes- tras valorar que Moratorio fue una persona de “indudables cualidades humanas y académicas”, y que su partida supuso una “pérdida de singular significación para el país”, expresó el decreto.

Ese sentimiento fue el que dominó la conversación entre diferentes personalidades, del mundo político y académico, que se acercaron en masa a presentar sus condelencias durante varias horas de la tarde tanto a la esposa de Gonzalo, sus padres, y su hermano, el abogado Santiago Moratorio, así como también la viróloga Moreno.

Los allegados a Moratorio prácticamente no pararon de saludar durante toda la ceremonia a diferentes personalidades, de todo el espectro político, que se hicieron presentes en el Salón de los Pasos Perdidos, tapizado de diversas coronas fúnebres y un fuerte dispositivo de seguridad.

Entre quienes asistieron para saludar a la familia de Moratorio fueron la vicepresidenta Carolina Cosse, visiblemente emocionada, el expresidente Luis Lacalle Pou, que mantuvo un saludo fraternal con el científico Rafael Radi, excoordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que activó para gestionar la pandemia.

Luis Lacalle Pou y Rafael Radi durante el velatorio de Gonzalo Moratorio. Foto: Natalia Rovira/El País.

"Se nos fue una gran persona, un gran científico y un querido amigo”, declaró Radi a El País tras el fallecimiento. “Dejó un legado y ejerció un compromiso desde la ciencia para la sociedad y las futuras generaciones que perdurará en el tiempo", añadió.

También estuvieron presentes en el velatorio los ministros Edgardo Ortuño (Ambiente), José Carlos Mahía (Educación y Cultura) y Cristina Lustemberg (Salud Pública), así como el titular de la OPP (Rodrigo Arim) y la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Así como los titulares de los partidos Frente Amplio (Fernando Pereira), Nacional (Álvaro Delgado), Colorado (Andrés Ojeda) e Independiente (Pablo Mieres). Estuvo presente además el exministro de Salud Pública Daniel Salinas, entre otras personalidades.

Salinas declaró a El País que Moratorio, con quien trabajó codo a codo desde el comienzo del covid-19, fue un “enorme científico, que dio mucho más allá de su deber”, que “trasciende su propia vida”. “Su legado perdurará en la memoria de nuestro país”, resaltó.

Además hubo una fuerte y diversa presencia de académicos en el velatorio. Entre ellos, el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, quien destacó a El País que Moratorio “trascendió” su rol de destacado científico, al convertirse en una “figura popular”.

“Gonzalo fue un luchador, y esto todo lo percibimos como lo que es, una injusticia”, resaltó el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Valle Lisboa, en rueda de prensa. “Seguía hasta el último momento tratando de encontrar respuestas y soluciones en la ciencia”, remató.

“Hablar de Gonza es para mí hablar de un ser de otro planeta (…) luchó hasta el final, y lo hizo con una fortaleza y valentía que me siguen sorprendiendo hasta ahora”, destacó la esposa de Moratorio, al final del velatorio. El sepelio será este viernes en Parque Martinelli.

Santiago Moratorio, hermano de Gonzalo, junto al féretro en el Salón de los Pasos Perdidos. Foto: Natalia Rovira.

Trayectoria nacional e internacional

Moratorio fue valorado dentro y fuera del ámbito científico. Quedó inmortalizado en una placa del Espacio de los Soles, sobre la Peatonal Sarandí —el paseo que rinde homenaje a los uruguayos ilustres—, así como también la Cámara de Representantes lo nombró Héroe Contemporáneo del Bicentenario.

Más allá del rol en pandemia, que lo catapultó como una de las caras más reconocibles de la gestión del covid-19, el científico uruguayo venía con una carrera en ascenso. Tras completar una licenciatura en Ciencias Biológicas (2001-2005) y una maestría en Biología Celular y Molecular (2006-2008) en la Facultad de Ciencias, profundizó su formación con un segundo máster en el mismo campo, cursado conjuntamente entre la Universidad de la República y el Institut Pasteur de Montevideo (2009-2012).

Su proyección internacional dio un salto definitivo cuando fue investigador posdoctoral en Virología Molecular en el Institut Pasteur de París (2012-2018). De regreso en Uruguay, asumió la dirección del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo, poco antes de la crisis sanitaria.

En medio de su fulgurante carrera, Moratorio fue diagnosticado con un astrocitoma grado 4 en el lóbulo parietal izquierdo, un glioblastoma IDH-salvaje catalogado como altamente agresivo por la Organización Mundial de la Salud.

Tras ello, comenzó varios tratamientos, algunos que accedió mediante un recurso de amparo para costear medicamentos de alto costo, el cual resultó favorable en ambas instancias. Su caso reavivó un debate sobre el acceso a estos tratamientos.