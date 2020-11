Heber sobre accidente: "Hubo desidia y falta de profesionalismo por parte del conductor y la empresa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber dijo que "hubo desidia y falta de profesionalismo por parte del conductor y la empresa" respecto del accidente de este viernes en los accesos de Montevideo en que un camión que transportaba una excavadora chocó con un puente que se desplomó. En el accidente murió un hombre de 52 años.

En entrevista con Telenoche este sábado, Heber indicó que "esperará a que actúe la Justicia" pero que cree que "hay un homicidio culposo muy notorio del chofer que tiene la libreta profesional justamente para evitar estas cosas". Dijo además que esta no es la primera vez que el conductor tenía advertencias y multas por parte de Transporte.



El ministro señaló también que la empresa no tenía el permiso del MTOP para circular, tal como había indicado más temprano el director de Transporte Pablo Labandera.



"El vehículo desde el año 2018 estaba transitando de forma irregular, al margen del sistema, porque ya el permiso nacional de circulación no existía y obviamente no hubo custodia", indicó Labandera.



Según la espirometría realizada en el lugar por Policía Caminera, el conductor del camión que transportaba la excavadora no tenía alcohol en sangre. Este sábado el hombre fue internado tras sufrir una descompensación. El chofer de 60 años se descompensó cuando se disponía a declarar ante la fiscal del caso Sabrina Flores.



Heber expresó que el lunes habrá una reunión con la dirección de Transporte y con Vialidad para analizar la situación. En cuanto al puente, el ministro dijo que son estructuras muy viejas, "de la época del 80" y que sería bueno estudiar cómo remplazar estos pasos peatonales por estructuras más livianas.