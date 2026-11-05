Gobierno decreta dos días de duelo nacional tras la muerte del científico Gonzalo Moratorio

El gobierno decretó este jueves 5 y el viernes 6 como días de duelo nacional tras la muerte del científico Gonzalo Moratorio, que padecía un tumor cerebral.

El decreto, firmado por el presidente Yamandú Orsi, señala que el "fallecimiento de Gonzalo Moratorio, persona de indudables cualidades humanas y académicas, constituye una pérdida de singular significación para el país".

Además, recuerda su contribución para fortalecer "la capacidad de respuesta sanitaria del país y el desarrollo del conocimiento científico nacional en el área de virología" y que "colideró con otros investigadores el desarrollo de pruebas nacionales para detectar el SARS-Cov-2".

¿Qué implica duelo oficial?

El duelo nacional quedó establecido por el decreto de ley 14.458 , que en su artículo 2 detalla: "El Poder Ejecutivo, dando cuenta al Poder Legislativo, podrá disponer que se rindan honores fúnebres en caso de fallecimiento de gobernantes, ex gobernantes no incluidos en el artículo anterior, Jefes de Misión Diplomática acreditados ante el gobierno de la República y ciudadanos que, por lo excepcional de sus méritos, considere acreedores a dichas honras".

Una de las medidas indicadas por el duelo es que el pabellón nacional debe permanecer a media asta durante toda la jornada en todos los edificios públicos, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aérea y buques de guerra, según indica el artículo 2 de la normativa.

Último adiós en el Salón de los Pasos Perdidos

El velatorio Moratorio se realiza este jueves en el Palacio Legislativo. La vicepresidenta Carolina Cosse le ofreció a la familia esto y ella lo aceptó. La despedida al científico se realiza durante cuatro horas y media, desde las 15:00 hasta las 19:30, en el Salón de los Pasos Perdidos. Al edificio se ingresa por la puerta que da hacia avenida Libertador.

Daniel Salinas en el velatorio de Gonzalo Moratorio. Foto: Natalia Rovira/El País.

Familiares, amigos y dirigentes de todo el espectro político se acercaron para darle el último adiós al científico, cuyo rol fue clave durante la pandemia de Covid-19 en Uruguay.

El bioquimico Rafael Radi, que integró el GACH durante la pandemia y el expresidente Luis Lacalle Pou son algunas de las figuras que asistieron al velatorio, al igual que Daniel Salinas, ex ministro de Salud Pública, y Carolina Cosse, vicepresidenta de la República.

Moratorio había sido diagnosticado con un tumor cerebral en 2025

Moratorio falleció este jueves 5 de noviembre a los 44 años, tras padecer un tumor cerebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025.

Docente e investigador de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, había jugado un rol fundamental durante la pandemia de covid-19 al coliderar con la científica Pilar Moreno el desarrollo de test nacionales para diagnosticar el virus SARS-CoV-2, un pilar clave para la estrategia epidemiológica del país.

Como integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que funcionó durante los años más duros de la pandemia durante la administración de Luis Lacalle Pou, su participación fue clave para la gestión de riesgos y el asesoramiento en la toma de decisiones políticas.