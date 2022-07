Explosión en Punta Carretas: ¿qué sabemos hasta ahora?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué pasó?

Sobre las 9 de la mañana se produjo una explosión en el tercer piso de un edificio ubicado en Leyenda Patria e Hidalgos, en la zona de Villa Biarritz en Punta Carretas. La misma destrozó varios pisos y también las fachadas, vidrios y cortinas de edificios aledaños. "Se escuchó un estruendo impresionante, vidrios arriba, marcos que se te caen", dijo Alejandro, vecino del quinto piso. Martín, vecino del séptimo piso del edificio de al lado, dijo a El País: "Fue una explosión muy fuerte, como terremoto o explosión, porque explotaban los vidrios por todos lados".

La explosión se escuchó en todo el barrio. Alba, vecina de Villa Biarritz contó lo siguiente: "Estábamos en casa, serían las 9_00 cuando sentimos un estruendo, como si fuera una bomba. Los vidrios del ventanal del living de casa se rompen. De ahí vi el edificio con fuego en el tercer piso. Ese foco ígneo se agrandó impresionante y, por suerte, llegaron los bomberos. Roturas por todos lados, la onda expansiva fue grande. Espero que los heridos se curen rápido. Esto me recordó a la Amia, una explosión en medio de un lugar muy densamente poblado, el destrozo enorme, el fuego, fue muy duro".

¿Qué produjo la explosión?

Todavía no hay una causa oficial definida. Vecinos reportaron haber sentido un "olor extraño" y se manejó la posibilidad de que en el tercer piso haya podido explotar una caldera. Pero Bomberos dijo que es "apresurado" definir la causa y hasta que no se retiren todos los escombros no se podrá avanzar en la investigación.



"Es un accidente, no sabemos de qué tipo, suponemos que es un accidente, pero vamos a hacer la investigación seria del caso. La explosión fue tan grande que creo que toda la zona del parque está llena de vidrios y puede ser peligroso", dijo el ministro del Interior Luis Alberto Heber.



¿Cuántos heridos hay?

Tres personas fueron heridas de gravedad y derivadas al Hospital Británico. Una de las personas fue evacuada del edificio con intoxicación de monóxido de carbono lo que generó el compromiso de las vías respiratorias. Las otras dos son un matrimonio que vivía en el tercer piso donde se originó la explosión y tuvo quemaduras en el 40% y 80% de su cuerpo, informó Bomberos. Todas las personas afectadas son mayores de edad y no hay menores afectados, según informó Policía.



Las autoridades aseguraron que hicieron una lista de todas las personas que habitan el edificio afectado y los dos contiguos y ya aseguraron que todas están localizadas.

¿Hay riesgo de derrumbe?

El director Nacional de Bomberos Ricardo Riaño dijo que hay "gran acumulación de escombro" y que hay "riesgo de poder acceder a toda la planta". "El arquitecto de la Intendencia de Montevideo dijo que hizo una evaluación y es peligroso hasta para asegurar el área". En ese sentido, dijo que "el trabajo va a ser muy lento". Por este motivo, han cortado los servicios, agua, luz y gas de varios edificios de la zona, informaron las autoridades.



"La Intendencia está desde el primer momento. Cuando terminen las pericias y estemos habilitados vendrán todos los equipos de limpieza", dijo la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, pero aclaró que primero quieren tener "una evaluación estructural seria".



Limpieza en la zona cercana y zona de exclusión

Jorge Cuello, director del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed), dijo que actualmente están limpiando el perímetro de seguridad que fue delimitado, de modo de habilitar algunos accesos a edificios cercanos y poder devolver la actividad al parque Villa Biarritz.



Para definir la zona que quede vallada, dijo, están a la espera de las indicaciones de Bomberos, que son los que disponen. El Cecoed busca que la zona de exclusión sea lo más pequeña posible para permitir que los vecinos de la zona puedan retornar a sus viviendas o retirar vehículos que hayan quedado allí, dijo Cuello.



La limpieza se está realizando en la tarde de este viernes, dijo Cuello, que no pudo determinar cuántas horas llevará.

¿Qué pasa con la tradicional feria del sábado?

Álvaro Maynard, alcalde interino del municipio CH, se hizo presente en el lugar de la explosión que ocurrió en Villa Biarritz, Punta Carretas, e indicó a El País que la tradicional feria de los sábados que allí se realiza quedará suspendida para mañana.

Posteriormente, Cosse informó que se traslada de lugar: será en Parque Rodó, en la calle Antonio Rodríguez.

¿A dónde se puede llamar en caso de necesitar apoyo?

Carolina Cosse informó que habilitaron la línea 1950 5000 para los vecinos afectados. Para llamar por "cualquier planteo puntual para ayudar o coordinar con algún ministerio".