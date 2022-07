"Fue la sensación de una guerra”, dijo vecina del edificio lindero a la explosión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carla Caruso vive al lado del edificio en el que se produjo una explosión este viernes en Villa Biarritz. De pijama, relató en rueda de prensa cómo vivió el momento, la salida de su edificio que se sintió como una “guerra” y la preocupación que aún tiene por sus gatos.

Carla estaba desayunando con su hija de cinco años y una mujer que trabaja en su casa cuando “hubo una explosión tremenda”. “Los vidrios, todo explotaba arriba nuestro. Es algo insólito, entonces me perdí, no sabía qué hacer. Fuimos al fondo del apartamento porque pensé que iba a haber otra explosión”, señaló.



Después, las tres bajaron por las escaleras del edificio para salir, junto al resto de los vecinos. “Había una bebita con dos señoras, fue algo realmente como una sensación de una guerra, nunca más me voy a olvidar. Estamos en shock”, precisó.

La vecina también dijo que “ayer se sintió olor a gas”. “Me parece que fueron a decir en el edificio que había olor a gas”, añadió.



Ante la pregunta de si planea regresar a su apartamento una vez el acceso quede habilitado, Carla respondió: "Yo tengo que salvar mis dos gatitos que están ahí".