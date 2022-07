Arquitecto explicó la situación estructural del edificio de Villa Biarritz y los riesgos actuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrés Fernández, arquitecto de la división Seguridad Edilicia de la Intendencia de Montevideo (IMM) detalló a El País cuál es la situación del edificio que sufrió una explosión este viernes por la mañana en Villa Biarritz. "Hay un pilar en particular que no está dañado, que nada indique que haya sido afectado por la explosión, pero que está trabajando por tres veces la altura para la que fue calculado". El especialista detalló que esta "es una situación de riesgo, por ese motivo es que se va a inhabilitar el edificio para su uso hasta solucionar esa situación".

Fernández detalló que al arribar al lugar, la primera misión fue ver "si había personas atrapadas en los escombros" y como segunda visión dar atención al edificio. "Si bien hay estructura que está dañada, es una estructura que se puede atacar sin que afecte al resto del edificio", explicó y detalló que hay sectores que hay que demoler.



"El edificio aguantó, la onda expansiva sale por las partes más débiles. La fachada era de vidrio y permitió que saliera la onda expansiva por allí", especificó.

Respecto a cuándo se podrá volver a habitar el lugar, el especialista dijo que "es un proceso que se dará de a poco, queda en manos de la copropiedad"; "Estuvimos hablando con el seguro, con empresas que se harían caso de la primera etapa y lo que va a suceder es que se va a ingresar, se van limpiando los escombros y se va a ir apuntalando y se van a ir tomando decisiones a medida que se va a avanzando. Seguramente, nos encontremos con cosas que hoy en día no estamos viendo", explicó.

Todavía no se determinó de forma definitiva cuál fue la causa de la explosión. Vecinos reportaron haber sentido un "olor extraño" y se manejó la posibilidad de que en el tercer piso haya podido explotar una caldera. Pero Bomberos dijo que es "apresurado" definir la causa y hasta que no se retiren todos los escombros no se podrá avanzar en la investigación.



"El foco de la explosión lo determinará bomberos, todo aparenta que fue una explosión de gas en el tercer piso. Fue muy importante la explosión, algo que en mi experiencia, nunca lo había visto", detalló el arquitecto Fernández.