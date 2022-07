Luis Alberto Heber tras explosión en edificio en Villa Biarritz: "Es un desastre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Alberto Heber, ministro del Interior, se hizo presente este viernes a la mañana en Punta Carretas para interiorizarse sobre la situación tras la explosión de un edificio frente al Parque Villa Biarritz.

El jerarca habló brevemente con los medios a su llegada: "Es un desastre. Fue en un tercer piso, no sabemos el motivo, vamos a ver cuántos heridos hay".

Heber se disculpó con los medios e inmediatamente se dirigió a hablar con los policías y bomberos que se encuentran trabajando en el lugar. Sobre el mediodia regresó con más detalles.

"Hay tres personas muy quemadas, una en el 80% de su cuerpo. Estamos en manos de los médicos para que puedan atender a estas personas. Una de ellas está muy complicada", explicó.



"Estamos sorprendidos con esta situación, no habíamos visto algo así. Es muy grande la explosión, pero vamos a seguir trabajando. Como dijo el director de Bomberos se está haciendo la investigación de las causas", agregó..



Sobre los motivos, subrayó: "Hay sospechas pero nos gustaría hablar con seriedad a la población para saber cuáles fueron las causas de tremenda explosión".

"Vamos a poner un gran contingente de policías. Estábamos muy ansiosos por la lista de las personas que puedan estar afectadas. Esa lista la vamos a seguir corroborando", añadió Heber.



"Pedimos cuidado en nuestras propias casas. Es un accidente no sabemos de qué tipo, suponemos que es un accidente pero vamos a hacer la investigación seria del caso. La explosión fue tan grande que creo que toda la zona del parque está llena de vidrios y puede ser peligroso", sumó.



Heber confirmó también que este sábado no se realizará la tradicional feria en Villa Biarritz y pidió a los vecinos "tener cuidado de no acercarse al edificio". "No hay riesgos estructurales en el edificio, sí en los pisos: el segundo, el tercero y eventualmente el cuarto", puntualizó.



Apenas pasadas las 9 de la mañana de este viernes reportaron una explosión en Villa Biarritz en un edificio ubicado Leyenda Patria e Hidalgos. De acuerdo a lo que constató El País, tiene varios pisos destrozados.



La Policía y Bomberos se encuentran evacuando a las personas que se encontraban en el lugar. Algunos están siendo enviados a la azotea.



Hasta el momento Bomberos confirmó que tres personas fueron derivadas a distintos centros asistenciales. Al menos siete personas resultaron heridas, dos de gravedad, según informó la Policía.