"Se escuchó un estruendo impresionante, vidrios arriba, marcos que se te caen", dijo Alejandro, vecino del quinto piso

"Se escuchó un estruendo impresionante, vidrios arriba, marcos que se te caen", relató Alejandro, vecino del edificio que tuvo una explosión esta mañana en Villa Biarritz, en Punta Carretas, y quien resultó con un corte en la cabeza.

Alejandro, estaba en el quinto piso en la cocina de su casa "armándose un mate" cuando se produjo la explosión.



"Se escuchó un estruendo impresionante, vidrios arriba, marcos que se te caen. No entendía nada, quedé mareado", dijo.



Alejandro dijo que hacía días se reportaba un "olor raro" que "puede ser" que fuese a gas en el edificio. De hecho dijo que al llegar de dejar a sus hijas en el colegio "abrí las ventanas porque había olor raro".



"Yo me pude evacuar, había escombros y agua en algunos pisos. Ascensores con las puertas para adentro y por eso era difícil pasar, pero fui ayudando a mis vecinos y fui bajando", relató sobre los primeros momentos.



Alejandro dijo que sintió que tenía un corte en la cabeza, pero no logró ver qué era ya que no contaba con un espejo. Al llegar abajo acudió a una ambulancia donde le aplicaron puntos para surutar la herida.