Sismógrafo captó explosión: "Hay que hacer estudio estructural de todos los edificios de la manzana", dice geóloga

“Hay que hacer un estudio estructural de todos los edificios de la manzana, porque puede existir el riesgo de colapso”, dijo este viernes la doctora en Ciencias Geológicas Leda Sánchez, sobre la explosión que hubo más temprano en un edificio en la zona de Villa Biarritz.

“Las estructuras quedan muy sentidas frente a la magnitud de esa explosión”, señaló la geóloga en conversación con Telemundo (Canal 12).



En este sentido, Sánchez precisó que “la respuesta de los edificios (ante una explosión) varía en función de su calidad, de cómo está hecha la estructura, las consideraciones que se hicieron al construirlo, entonces la respuesta (de cada uno) va a ser diferente”.

“Además, la propagación pasa también a través del suelo, y la respuesta del suelo no es la misma” en cada sector o “costadito”, señaló. Esto se da “porque hay variaciones en la alteración, por ejemplo, de la roca, (y) variaciones de la (capa) freática”, añadió.



Como señaló Telemundo, un sismógrafo captó la explosión de esta mañana. “Los equipos funcionan continuamente, y cuando hay una perturbación del suelo, lo marcan”, detalló Sánchez.

“Nos falta hacer algunos cálculos de movimiento de partículas. Lo que me llamó la atención del registro es que no daba que hubiera explotado sobre el suelo, había un hueco”, explicó.



Consultada sobre si los datos indicarían que fue una explosión en un piso del edificio, en lugar de en una caldera, la geóloga respondió: “Lo que a mí me da la sensación de lo que estuve mirando de los registros, es que me falta la propagación fuerte del sustrato”.



“Hubo una dispersión, entonces tenemos que hacer unos estudios de atenuación y ver cómo mejoramos el resultado. Le hicimos un cálculo de magnitud como si fuera un evento y nos da una magnitud de 2”, dijo y añadió que por las imágenes que vio tiene la sensación de que este número “debería ser un poco más alto”.