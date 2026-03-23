El gobierno extiende la protección de Esteros de Farrapos: las nuevas reglas para visitar el área protegida

El Poder Ejecutivo formalizó el pasado jueves 19 de marzo la ampliación del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, mediante un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi. La medida incorpora 16 nuevos padrones correspondientes a islas del río Uruguay y extiende el área de aguas bajo jurisdicción nacional en el departamento de Río Negro, consolidando un proceso de protección que se remonta a la creación del parque en 2008.

La resolución del Ministerio de Ambiente responde a la necesidad de "fortalecer la conservación de ecosistemas críticos y especies prioritarias en uno de los humedales más relevantes del país".

Tras un proceso de consulta pública que incluyó una audiencia clave en noviembre de 2024, el nuevo marco normativo busca no solo la preservación biológica, sino también el resguardo de los valores arqueológicos, históricos y culturales presentes en la zona.

Refugio en el Parque Nacional Esteros de Farrapo e Islas del Río Uruguay. Foto: Tatiana Scherz Brener.

¿Qué actividades quedan prohibidas en el área protegida?

El nuevo decreto establece un régimen estricto para garantizar la integridad del ecosistema. Entre las principales prohibiciones se encuentran "la urbanización y cualquier tipo de construcción no autorizada, el vertido de residuos, la introducción de especies exóticas y la explotación minera". Asimismo, "se veta el uso del fuego y la caza, mientras que la pesca queda sujeta a modalidades que sean estrictamente compatibles con los objetivos de conservación del parque".

Un punto relevante para el turismo en la zona es la prohibición del ingreso con mascotas, salvo excepciones puntuales que deberán ser evaluadas. Hasta que se actualice el plan de manejo definitivo del área, cualquier excepción a las reglas generales deberá contar con el aval previo de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

La vigilancia del cumplimiento de estas normas involucra ahora a la Prefectura Nacional Naval y a la Intendencia de Río Negro, que ya han sido notificadas de la nueva demarcación.