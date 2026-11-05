"Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos": reacción del sistema político a la muerte de Gonzalo Moratorio

El sistema político uruguayo reaccionó a la muerte del científico Gonzalo Moratorio, virólogo de destacada participación durante la pandemia de covid-19.

"Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos", escribió el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 5, 2026

Carolina Cosse, vicepresidenta de la República, también manifestó: "Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos. Apenas pudimos devolverte un poco de todo el amor que nos diste. Tu recuerdo queda en lo más alto de nuestro país. El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés. Un apretado abrazo a todos tus seres queridos".

Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos. Apenas pudimos devolverte un poco de todo el amor que nos diste. Tu recuerdo queda en lo más alto de nuestro país. El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés. Un apretado abrazo a todos tus seres queridos. pic.twitter.com/j7APuerdgu — Carolina Cosse (@CosseCarolina) November 5, 2026

Cosse también informó que el velatorio será en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo este jueves de 15:00 a 19:30 con entrada por la calle Libertador.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, escribió por su parte: "Despedimos con enorme tristeza a Gonzalo Moratorio, un científico brillante y, sobre todo, un uruguayo profundamente comprometido con su gente. En uno de los momentos más difíciles que atravesó nuestro país, puso su conocimiento, su talento y su vocación al servicio de todos los uruguayos. Gonzalo fue también un ejemplo de lo que somos capaces de construir cuando apostamos a la educación pública, a nuestra Universidad y a la ciencia nacional. Su legado va a seguir vivo en cada generación de científicos que venga después. Un abrazo enorme a su familia, sus amigos y sus compañeros. Gracias por tanto, Gonzalo".

Despedimos con enorme tristeza a Gonzalo Moratorio, un científico brillante y, sobre todo, un uruguayo profundamente comprometido con su gente.



En uno de los momentos más difíciles que atravesó nuestro país, puso su conocimiento, su talento y su vocación al servicio de todos los… — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) November 5, 2026

José Carlos Mahía, secretario de Presidencia, describió a Moratorio como un hombre que "deja una huella profunda en la ciencia uruguaya y en nuestra sociedad".

Gonzalo Moratorio deja una huella profunda en la ciencia uruguaya y en nuestra sociedad. En los momentos más difíciles de la pandemia, su conocimiento, compromiso y vocación de servicio fueron fundamentales para nuestro país.



Mi reconocimiento a su legado y un fuerte abrazo a su… — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) November 5, 2026

En la oposición también hubo lamentos por el fallecimiento del científico. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, publicó: "Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Gonzalo Moratorio. Durante la pandemia compartimos momentos difíciles y mucho trabajo. Siempre voy a recordar su calidad humana, su entrega y su compromiso con el país. Gracias por tanto, Gonzalo. Un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos".

Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Gonzalo Moratorio. Durante la pandemia compartimos momentos difíciles y mucho trabajo. Siempre voy a recordar su calidad humana, su entrega y su compromiso con el país.



Gracias por tanto, Gonzalo. Un abrazo enorme a su… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) November 5, 2026

"Un héroe del Uruguay", escribió el senador nacionalista Sebastián Da Silva. "Murió un insustituible. Gracias por ser y dar", publicó Graciela Bianchi.

Murió Gonzalo Moratorio, murió un insustituible. Gracias por ser y dar. Abrazo a la familia. — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) November 5, 2026

Otro senador blanco, Rodrigo Blas, manifestó: "La peleó con la misma fuerza y ganas que le puso a todas sus cosas, no se pudo. Chau Gonzalo, te debemos mucho . Gracias por tanto".

El mensaje del exministro de Salud Pública Daniel Salinas

Daniel Salinas, quien fuera ministro de Salud Pública durante el primer tramo del gobierno de Luis Lacalle Pou, publicó un sentido mensaje sobre Moratorio. "Un enorme científico, que dio mucho más allá de su deber. Trasciende su propia vida. Un patriota. Un luchador. Un amigo. Su legado perdurará en la memoria de nuestro país. Un fuerte abrazo a su familia. Gracias por tanto. Hasta siempre Gonza".

5.11.2026. Gonzalo Moratorio. Un enorme científico, que dio mucho más allá de su deber. Trasciende su propia vida. Un patriota. Un luchador. Un amigo. Su legado perdurará en la memoria de nuestro país. Un fuerte abrazo a su familia. Gracias por tanto. Hasta siempre Gonza 🇺🇾. pic.twitter.com/1EGuMK6Fp1 — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) November 5, 2026

La actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, también se manifestó en la red social X. Describió a Moratorio como "un científico excepcional y profundamente comprometido con la salud de nuestra gente".

"Deja un enorme legado científico, fruto de sus investigaciones, su aporte al desarrollo de la ciencia nacional y a la formación de nuevas generaciones. Pero también un legado igual de valioso: la convicción de que la ciencia, la investigación y el conocimiento son fundamentales para construir un país mejor", apuntó.

Con profunda tristeza despedimos a Gonzalo Moratorio, un científico excepcional y profundamente comprometido con la salud de nuestra gente.



Durante la pandemia, su aporte fue fundamental para el desarrollo de los test nacionales de diagnóstico de COVID-19, poniendo el… — Cristina Lustemberg (@LustembergC) November 5, 2026

El virólogo uruguayo falleció este jueves 5 de noviembre a los 44 años, tras padecer un tumor cerebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025. Docente e investigador de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, había jugado un rol fundamental durante la pandemia de covid-19 al coliderar con la científica Pilar Moreno el desarrollo de test nacionales para diagnosticar el virus SARS-CoV-2, un pilar clave para la estrategia epidemiológica del país.