Díaz cruzó a quienes alertaron por liberación de presos: "No sé de dónde sacan esos números"

“No sé de dónde sacan esos números”, dijo el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, en referencia a la cantidad de presos que podrían liberarse si prosperaban las modificaciones planteadas al Código del Proceso Penal en el Parlamento, en alusión a la estimación de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, que estimó en 2.000 los posibles beneficiados.

El jerarca estuvo este fin de semana en Salto, en un acto organizado por el Frente Amplio departamental. De la actividad también participó la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

En diálogo con El País, Díaz afirmó que “el litoral del país tiene problemas importantes sobre todo en materia de empleo, algo que la política pública por sí sola no va a resolver, porque esto requiere de un fuerte plan de inversiones y de otros temas que no se resuelven por si solos, pero por eso es bueno y necesario que podamos trabajarlo en conjunto con la gente”. Sobre la discusión de la posible liberación de presos en base a una reforma del Código del Proceso Penal, Díaz dijo que “no se puede estar hablando por hablar de algo que primero tiene que debatir el Parlamento y luego ver de qué se está hablando”.

“¿De dónde sacaron esos números?, hablan de cientos de presos como si nada. Primero que en caso de que eso pase, hay requisitos previos que sin duda limitan las posibilidades que se señalan de un número importante. Y además después está en los jueces el hecho de darles esa posibilidad de liberación”, indicó el prosecretario de la Presidencia.

Asimismo desestimó que esa reforma vaya en sintonía con la liberación masiva. “No creo que este tipo de cosas vayan a suceder porque requieren de un debate muy importante previamente que debe darse”, estimó.

Consultado sobre si la inseguridad es uno de los principales problemas del país, Díaz aseveró que desde el año 2009 “las encuestas marcan que junto con los problemas de empleo, la seguridad es el principal problema del Uruguay”. Dijo que por eso “hay que trabajar fuerte en materia de seguridad, con las medidas ya existentes y con las que queremos implementar. Pero sigue siendo poco prudente hablar de liberaciones masivas cuando estamos pensando en otra cosa, como es la inseguridad”.