El Sindicato del Taxi anunció un paro nacional de 24 horas para hoy

Redacción El País

El Sindicato del Taxi anunció un paro de 24 horas a nivel nacional para este sábado en reclamo por la extensión a todo el país del Día del Taximetrista.

Esta noche se reunirán a las 22:00 horas en un acto en la plaza ubicada en Bulevar Artigas y General Flores "en reconocimiento a compañeros que ya no están y fueron asesinados en el trabajo", según dice el comunicado difundido.

"Nos resulta injustificable que desde el año 2011, año en que se conquistó esta jornada de vital importancia para nuestro oficio ya que representa el reconocimiento social al empeño que ponemos diariamente a realizar nuestra tarea, sea solo para el departamento de Montevideo", explica el texto y resalta que así a sus compañeros "no se les reconoce esta conquista sufriendo desde los diferentes organismos del Estado y el sector empresarial una injusticia que nos hemos planteado derrotar año tras año y que sin dudas derrotaremos".

"Lo seguiremos planteando a nivel de Ministerio de Trabajo y reclamamos la inmediata aprobación del proyecto de ley que hemos impulsado en el Parlamento", defienden.

