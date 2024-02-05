Redacción El País

El Pit-Cnt rechaza la llegada de jefa militar estadounidense, Laura Richardson, que visita Uruguay para reunirse con autoridades del gobierno en el marco de la asociación bilateral en defensa entre ambos países.

"Repudiamos la visita de quien considera a América Latina su patio trasero", expresa el comunicado de la central sindical que sostiene que la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos oculta otros motivos.

Según el Pit-Cnt, Richardson arriba a Uruguay con un "interés por el agua dulce ya que Uruguay comparte el Acuífero Guaraní", además de la posibilidad de "crear una base militar en territorio uruguayo", así como "contrarrestar la influencia China en la región y agradecer el apoyo del actual gobierno por abstenerse en la ONU de pedir un alto al fuego en Gaza para que pudieran ingresar víveres y medicinas para el pueblo Palestino".

"La general Richardson visita nuestro país como embajadora de un gobierno que pone al mundo al borde de la guerra nuclear al fomentar de manera irresponsable la guerra Ucrania-Rusia, que bombardea países como Yemen, Siria, y apoya con armas, municiones y logística el genocidio que realiza el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino", argumenta el texto firmado por el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt.

Su visita representa el interés por el agua dulce

La posibilidad de crear una base militar en territorio uruguayo, en acuerdos que ya fueron firmados por Ministerio de Defensa Nacional para contrarrestar la influencia de China en la región 🧵 pic.twitter.com/Bm6IKUJml8 — PIT CNT (@PITCNT1) February 5, 2024

Por su parte, el ministro de Defensa Javier García dijo días atrás a El País que el detrás de estas reuniones tienen que ver con negociar la compra de armamento, camiones y radares marítimos a un precio de un sistema de cooperación que es menor al que se consigue en el mercado.

Mientras que Richardson -señaló en un comunicado de la Embajada de Estados Unidos- que un “objetivo clave de su visita es aprender más sobre las Fuerzas Armadas de Uruguay y sus contribuciones duraderas a la seguridad nacional e internacional”.