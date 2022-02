"No está planteada en ningún término" la suspensión de la marcha de AEBU en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial (CFSO), aseguró este martes que la "suspensión" de la marcha de AEBU prevista para este viernes en Punta del Este "no está planteada en ningún término".

En diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal), Lavecchia fue consultada esta mañana sobre las posibilidades de concretar una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo (MTSS), que adelantó ayer el ministro Pablo Mieres, respondió: "Estamos intentando negociar con el gobierno. No hemos recibido ninguna convocatoria formal a ningún ámbito (...) por lo tanto nosotros seguimos avanzando con los planes que trazamos".

Respecto a qué debería suceder para que se desactive la marcha en Punta del Este, sostuvo: "La suspensión de la marcha no está planteada en ningún término. La estamos organizando con otros colectivos, con reivindicaciones propias. No vemos que vaya a haber una salida esta semana como para desactivar la marcha".



"Venimos trabajando 'a 1.000' con el tema. No imaginamos que hubiera una solución tan rápida, ni tan buena, para suspender la marcha. Ojalá, pero la verdad es que tendríamos que analizarlo con el resto de los consejeros", añadió.



Consultada sobre detalles de esta iniciativa, Lavecchia apuntó contra el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que se mostró contrario al desarrollo de esta instancia en el principal balneario del país, a comienzos de las vacaciones de Carnaval.

"No tenemos idea de cómo va a hacer Antía para parar autos que ingresen a Punta del Este; si pretende sitiarla y no dejar entrar a nadie", señaló. En esa línea, lanzó: "No sé cómo va a determinar quién va o no a la marcha. No nos queda claro".



La idea, contó, es juntarse en "algunos puntos de Maldonado", para después "pasar a un punto de concentración", del que tampoco dio detalles porque aseguró, se están "afinando" con el "asesoramiento de locales" fernandinos.



La dirigente sindical sostuvo que se "podrá ver, en todo caso según cómo avance el ámbito, el detenimiento de las medidas que tenemos planteadas", en referencia al paro de 72 horas en algunos sectores.

Lavecchia había declarado el lunes de la semana pasada que se podría paralizar el sistema financiero por más de 10 días si no obtienen una respuesta del gobierno que consideren satisfactoria.



Sobre este punto, la sindicalista afirmó: "La posibilidad la tenemos. La estamos evaluando porque tenemos la dificultad de que si paralizamos absolutamente el sistema financiero, estamos con la dificultad de sueldos y jubilaciones. Vamos a tener medidas fuertes y de impacto, que estamos trabajando, que serán sorpresivas seguramente para los tres días de la semana de Carnaval. Pero sí le vamos a asegurar a la ciudadanía el pago de sueldos y jubilaciones".



Adelantó que van a tomar una medida que "sí va a sacudir al sistema financiero, pero no va a afectar los sueldos y jubilaciones". En ese sentido, enfatizó: "Todo lo demás que podamos paralizar lo vamos a hacer".



AEBU pidió al gobierno mantener los puestos de trabajo en la banca pública; buscan recuperar una pérdida salarial de 2021 equivalente a un 3%, y que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) pase a ser reconocida como una institución de intermediación financiera para que sus trabajadores puedan acceder a beneficios del sector.