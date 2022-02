Mieres anunció que se convocará tripartita para buscar solución al conflicto de AEBU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, indicó este lunes de tarde en rueda de prensa que desde su cartera convocarán a una reunión tripartita, "seguramente en el correr de esta semana", para desactivar la escalada del conflicto del sector banca oficial de AEBU con el gobierno.

Está prevista una marcha de AEBU en Punta del Este para este viernes. Además, desde el sindicato bancario se advirtió la semana pasada que se podrían llevar adelante medidas que paralicen el sistema financiero por más de 10 días.

Consultado sobre si hay intención de desactivar la marcha, Mieres respondió: "Nosotros siempre vamos a tener la intención de encontrar acuerdos y que no existan medidas de afectación de la vida cotidiana de los distintos sectores de actividad. Obviamente cada sindicato y organización asume las responsabilidades sobre las medidas que toma".

Respecto al planteo desde AEBU que indicó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) no quiere negociar, el secretario de Estado planteó: "Eso no es así. Hay de las dos partes distancias en este momento. La convocatoria a una tripartita sería el camino para ver si es posible allanarse algún entendimiento". El ministro manejó que "puede ocurrir que no haya acuerdo y eso es parte de la vida".



Puntualizó que la negociación "sigue en el ámbito del Ministerio de Trabajo", reiterando la solicitud de una reunión tripartita que "se va a hacer".

“La responsabilidad de la situación del conflicto y la afectación por las medidas que adopte el gremio es pura y exclusiva del gobierno", había señalado el Consejo del Sector Financiero Oficial (CFSO) el viernes pasado.



AEBU solicitó al gobierno el mantenimiento de puestos de trabajo en la banca pública; buscan recuperar una pérdida salarial de 2021 equivalente a un 3%, y que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) pase a ser reconocida como una institución de intermediación financiera para que sus trabajadores puedan acceder a beneficios del sector.



En las últimas horas, lo que ha generado ruido es el choque entre la Intendencia de Maldonado y AEBU por la marcha que se busca llevar adelante en el principal balneario del país, el 25 de febrero. Se trata de la misma medida que se llevó adelante en plena crisis del año 2002.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se mostró en contra de esta medida gremial, fijada cuando cuando comienza el fin de semana de Carnaval, por entender que afectará la temporada de verano. Entre las posibilidades para impedir la marcha, nombró el despliegue un dispositivo policial para detenerla. Además, consideró que esta medida “va en contra del trabajo" y “es un gran error que cometen”.



"Si pretende vallar y no dejar entrar personas de a pie o comunes dentro de la ciudad, capaz que va a sitiar Punta del Este", lanzó la semana pasada la presidenta de CFSO, Lorena Lavecchia.



“Cuando se catalogan de desproporcionadas las medidas resueltas por los trabajadores, debería tomarse en cuenta que la voluntad de diálogo ha sido una constante de la delegación sindical", remarcó en su comunicado CFSO el viernes pasado.