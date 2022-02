Banca oficial responsabiliza al gobierno de la situación conflictiva en el sector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Consejo del Sector Financiero Oficial (CSFO) del sindicato bancario (AEBU) difundió un comunicado este viernes en respuesta a las “declaraciones realizadas por actores del Poder Ejecutivo". El CSFO sostiene que están dispuestos a dialogar, por lo que “la responsabilidad de la situación del conflicto y la afectación por las medidas que adopte el gremio es pura y exclusiva del gobierno".

En el texto se hace referencia a los dichos de Enrique Antía, intendente de Maldonado, que expresó que la marcha hacia Punta del Este que el sindicato bancario planea para el 25 de febrero “va en contra del trabajo" y “es un gran error que cometen”, al tiempo que analiza no permitirle a la

marcha la entrada a la ciudad.



A su vez, el presidente Luis Lacalle Pou dijo días atrás, cuando AEBU amenazó con afectar el sistema bancario por más de diez días, que “cuando uno ve lo que ha sido el salario y privilegios económicos de la banca pública, el desempleo en otros lugares o gente que no se ha perjudicado en estos tiempos, no parece lo más lógico un paro en ese sentido". Lo planteado "no parece justo con aquellos que la van a padecer", añadió.

En este marco, los bancarios plantean: “Cuando se catalogan de desproporcionadas las medidas resueltas por los trabajadores, debería tomarse en cuenta que la voluntad de diálogo ha sido una constante de la delegación sindical", continúa el texto y resalta que el conflicto “es en defensa de las empresas públicas, por ingreso de personal, por más servicios y mejor atención para los uruguayos".



En este sentido, el comunicado expresa que "desde el inicio de la negociación en el mes de noviembre, AEBU presentó diversas propuestas, alternativas, informes e incluso se suspendieron medidas ya aprobadas en función de avanzar en la negociación".

"De parte del Poder Ejecutivo, hasta el momento, solo ha habido dilatorias, sin justificar su planteo, único y reiterativo (rebaja salarial, eliminación de personal, no reconocimiento de la Agencia Nacional de Vivienda)”, manifiesta.



"De mantenerse la intransigencia del Poder Ejecutivo nos seguirán encontrando en la calle y movilizados, en defensa de las empresas públicas", concluye el texto.



Los trabajadores de la banca pública mantienen su decisión de marchar hacia Punta del Este el viernes de la semana que viene, mientras el Poder Ejecutivo pretende que no se interfiera en la actividad turística ante el inicio del feriado de Carnaval.