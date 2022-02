Lacalle dijo que paros en AEBU y Ancap son "exagerados" y reiteró vocación de "diálogo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou consideró este miércoles "exageradas" las medidas de paro que anunciaron AEBU y el sindicato de Ancap en las últimas horas, respaldó el rol de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la materia y habló de los "privilegios" del sector público.

En rueda de prensa desde La Charqueada (Treinta y Tres), el presidente remarcó que el derecho a huelga hay que "protegerlo y cuidar a los que quieren trabajar". En ese sentido, habló de que la LUC "es justa" porque "genera la libertad de que la gente si quiere parar que pare a hacer huelga, y si dentro de ese mismo comercio quieren trabajar que puedan hacerlo".



Respecto al conflicto con AEBU, que amenazó con afectar el sistema bancario por más de 10 días si no hay otros resultados en las negociaciones, dijo: "No quiero entrar en una discusión si tienen razones o no". Aunque puntualizó: "Cuando uno ve lo que ha sido el salario y privilegios económicos de la banca pública, el desempleo en otros lugares o gente que no se ha perjudicado en estos tiempos, no parece lo más lógico un paro en ese sentido".



Planteó que frenar la actividad bancaria-financiera pública "es frenar gran parte del aparato económico del país". Y valoró: "No parece justo con aquellos que la van a padecer".



Ante la consulta de una mediación en AEBU, retrucó: ¿Mediación en AEBU? La carta es bienvenida (...) somos un gobierno que ha dialogado con todo el mundo y hablamos con todos, lo que no quiere decir que nos pongamos de acuerdo".



"En este caso puntual, no parecen ser los funcionarios públicos que hayan sido de alguna manera perjudicados en esta etapa", remarcó.



Aterrizando en el conflicto en Ancap, tras la "mala experiencia" que ocurrió tras la paralización de la refinería que afectó parte de la planta de La Teja, recordó la medida que decidió aplicar el directorio de Ancap por el paro anunciado por el sindicato (Fancap).



"Tuvo que frenar en Minas el ingenio porque como se producía ese paro y no se iban a poder manejar las máquinas adecuadamente se podían romper. Eso es plata que tienen que poner los uruguayos", expresó.



Lacalle Pou opinó que el reclamo "aunque no se comparta es legítimo", pero que "las medidas son exageradas".