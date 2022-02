Mieres calificó de "desproporcionadas" las "amenazas" de AEBU de paralizar sistema bancario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, catalogó de "desproporcionada" la advertencia del sindicato bancario (AEBU) de que podría "paralizar el sistema financiero por más de diez días", si no se atienden sus reclamos laborales.

Consultado por Subrayado (Canal 10) sobre si le preocupa el anuncio del sindicato, el ministro respondió: "Cada sindicato tiene el derecho de llevar adelante las medidas que sean, pero hay que tener en cuenta las circunstancias. Cada cual es responsable de lo que hace. Yo veo una desproporción entre lo que significa los reclamos y la magnitud de las medidas con las que se está amenazando".

"Estamos trabajando en diálogo, por ahora en un nivel más privado con cada una de las partes: por un lado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y por otro con AEBU - banca oficial", aseguró Mieres.



Además, dijo que desde su cartera están "esperando ver en algún momento la posibilidad de una convocatoria a un ámbito que pueda poner arriba de la mesa los temas que son objeto de las demandas del sindicato".



Tal como informó El País en su edición de este martes, AEBU solicitó al gobierno el mantenimiento de puestos de trabajo en la banca pública; buscan recuperar una pérdida salarial del año anterior equivalente a un 3%, y que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) pase a ser reconocida como una institución de intermediación financiera para que sus trabajadores puedan acceder a beneficios del sector.

Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial (CSFO) lamentó en diálogo con Telemundo (Canal 12) que "ni la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ni el Ministerio de Economía están dispuestos a sentarse a negociar con los trabajadores".



Hoy a las 22:00 horas comienza un paro en la Cámara Compensadora de Valores que no va a "permitir el intercambio de cheques por 72 horas". Esto implicará una afectación de "cerca de US$ 100 millones que estarían trancados en Cámara", dijo ayer la dirigente sindical.



Si el viernes no cuentan con una "respuesta", prevén "aumentar las medidas en otros sectores". Lavecchia sostuvo que está previsto realizar paros de 72 horas, y lanzó: "Podríamos llegar a dejar sin sistema financiero al Uruguay por más de 10 días".