AEBU amenaza con paralizar el sistema financiero por más de diez días y culpa al gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gremio de trabajadores bancarios (AEBU) amenaza con paralizar el sistema financiero por más de 10 días. Además, prepara medidas sorpresivas y una marcha a Punta del Este para reclamarle al gobierno en el “centro de los poderosos y millonarios”.

Los dirigentes de AEBU acusan a las autoridades de no “dar señales de vida” y de no sentarse a negociar el convenio salarial para la banca pública.



Sin embargo, el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, aseguró a El País que las negociaciones “siguen y están abiertas”.



“Hay un pedido formal de citar al Consejo de Salarios y se citará esta semana o la que viene. Pero el gobierno siempre negocia. Serán negociaciones más complejas o no, pero el diálogo está”, dijo el jerarca. De todos modos, Daverede reconoció que justamente en este caso las negociaciones son complejas.

¿Qué piden?

El sindicato afiliado al Pit-Cnt tiene tres reivindicaciones. La primera es por el mantenimiento de puestos de trabajo en la banca pública. El sistema de no llenado de vacantes, que tiene como objetivo intentar achicar el gasto público, generó según AEBU un déficit de trabajadores. El gremio advierte que hay entre 1.000 y 1.500 puestos que deberían ser ocupados.



En este sentido, Matías Arbizu, del consejo central de AEBU, dijo a El País que el gremio observa con preocupación un intento de “desmantelamiento” de las empresas públicas. “Queremos que esto se revierta y se puedan completar las vacantes. Es una medida de recorte y eliminación de puestos de trabajo que afecta los servicios y la calidad de atención al público. Se generan colas y retrasos importantes”, comentó.



La segunda reivindicación de AEBU es salarial. El Poder Ejecutivo decretó un aumento de 5,8%, que es la inflación proyectada. El gremio quiere que se reconozca también una pérdida salarial del año anterior equivalente a un 3%. Y pide un cronograma general de recuperación del salario real para el resto del período.

El tercer reclamo es que se reconozca a la Agencia Nacional de Vivienda como una institución de intermediación financiera, y que de esta manera sus trabajadores puedan acceder a beneficios laborales y salariales del sector.

Marcharán.

Por otro lado, Arbizu dijo que ya se está trabajando en la organización de la marcha a Punta del Este fijada para el viernes 25, en la previa de Carnaval. “No hemos definido aún si la marcha la vamos a hacer con otros grupos de trabajadores, si vamos a sumar reclamos globales de la clase trabajadora”, comentó el sindicalista.



La presidenta del consejo del sector financiero oficial, Lorena Lavecchia, comentó a El País que lo que se busca es que el gobierno se siente a negociar. “Estamos preocupados porque no vemos ningún dispositivo y vamos a empezar a tomar medidas que afectan a los clientes y usuarios, y el gobierno no da señales de vida. Nosotros mostramos voluntad. Ellos faltan el respeto mintiéndole a los trabajadores y teniendo una actitud bastante funesta”, comentó.



La dirigente sindical remarcó que la marcha a Punta del Este pretende llegar “al bastión de la gente con dinero”, para los que, según AEBU, gobierna el presidente Luis Lacalle Pou.



“Es el centro de los millonarios. Los trabajadores bancamos todo, pero el gobierno y el presidente y su equipo económico gobiernan para ellos. Bueno, nosotros nos movilizamos para reclamar en ese centro de poder y ser escuchados”, declaró Lavecchia.

La gremialista agregó que se definirán más medidas de lucha de carácter sorpresivo y que se puede llegar a paralizar el sistema financiero hasta por 10 días, en caso de no recibir una respuesta del gobierno antes del viernes.



Lavecchia puntualizó, además, que en la Cámara Compensadora de Valores regirá un paro desde hoy martes “a partir de las 22 horas”. No se va a “permitir el intercambio de cheques por 72 horas”, lo que implicaría la afectación de “cerca de US$ 100 millones que estarían trancados”.

Terroristas.

El senador blanco Jorge Gandini se manifestó en su cuenta de la red social Twitter sobre el conflicto y criticó duramente la actitud de AEBU. “Siempre pensé que un día podría escuchar una amenaza como esta de un grupo terrorista. Nunca de un sindicato”, escribió.



Al ser consultado por El País, agregó que “todos los sindicatos tienen derecho a defender sus intereses”, pero no como lo hace AEBU. “Lo que no puede pasar es que extorsionen con poner al resto del país de rehén para obtener sus objetivos. Comprendo las movilizaciones y presiones, pero la negociación siempre está abierta y debe tener resultados razonables. Esto debería ser particularmente así, siendo un sector que tiene salarios que se despegan a los del resto de los trabajadores”, concluyó Gandini.