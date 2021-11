Pit-Cnt superó un congreso con tensión y largas negociaciones que promueven a Abdala de presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las negociaciones en la interna sindical estuvieron marcadas por las largas reuniones, los enojos, las amenazas de ruptura de alianzas, y coronadas con un pedido de expulsión del Pit-Cnt del gremio de trabajadores policiales.

Pero como ha sido habitual en los últimos congresos de la central única de trabajadores, la dirigencia acordó evitar que la “sangre llegue al río” y definieron que las nuevas autoridades del Pit-Cnt se resolverán sin necesidad de ir a elecciones con voto secreto.



Actualmente la cúpula sindical es dirigida por un presidente, vicepresidente y secretario general. Este es el esquema que pretenden mantener las corrientes mayoritarias: Cuesta -liderada por sindicatos comunistas- y Articulación, considerada como la izquierda moderada dentro de la central. De esta última es que surgió Fernando Pereira, quien fue el presidente del Pit-Cnt en los últimos años y ahora pelea por ser el futuro presidente del Frente Amplio. Sin embargo, las corrientes más chicas pretendían volver al sistema de coordinadores para la conducción del Secretariado Ejecutivo de la central.



También había diferencias en la integración de la Mesa Representativa, que es el máximo órgano de conducción política entre congreso y congreso. Hoy lo conforman 42 gremios y pretenden llevarlo a 50 integrantes.



Hasta anoche las negociaciones no habían logrado acuerdo, ya que el sindicato policial que lidera Patricia Rodríguez buscaba una conducción más moderada.



Al gremio de uniformados no le convencía que Marcelo “Turco” Abdala -dirigente metalúrgico de la Untmra y de la corriente comunista- fuese el nuevo presidente, y por eso el viernes, en la previa del congreso, rompió su alianza con las corrientes Cuesta y Articulación y pidió ir a elecciones.



Eso desencadenó que ayer, en medio del congreso, el sindicato de artes gráficas presentase una moción de expulsión del Sindicato Policial, en el entendido de que “forman parte del aparato represor del Estado”, aunque también molestos por la negativa a acordar una lista única de nuevas autoridades.



El Sindicato Policial ganó poder para este último congreso por su cantidad de afiliados, y pasó a ser el sexto gremio en cantidad de delegados. De todos modos, con sus votos y alianzas no le daba para cambiar una votación, ya que entre Cuesta y Articulación reunían suficiente poder para que Abdala se convirtiera en presidente.



La cúpula de Articulación negoció anoche una nueva alternativa con el gremio policial, y le ofrecieron un asiento con voz y voto en el Secretariado Ejecutivo, conformado por 12 miembros.



Abdala sería acompañado por José Lorenzo López, de la confederación de sindicatos públicos COFE, y Elbia Pereira, del sindicato de maestros, como secretaria general. En una anterior fórmula se había manejado la posibilidad de que Fernando Gambera, dirigente del gremio de funcionarios bancarios, ocupase el cargo de secretario general del Ejecutivo, pero las negociaciones derivaron en señalar a Pereira.



Al cierre de esta edición aún se continuaban negociando los restantes integrantes del Ejecutivo, y de la Mesa Representativa.