"Créanme que me costó tomar la decisión", dijo Pereira al renunciar a la presidencia del Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Pereira, candidato a presidente del Frente Amplio, brindó su último discurso como dirigente sindical tras ocupar durante años la presidencia del Pit-Cnt, para dar un paso a la política partidaria.

"Voy a dar por finalizada mi licencia sindical para renunciar a la presidencia del Pit-Cnt, para no ser candidato para el XIV congreso. Naturalmente es un momento duro, difícil, complejo, pero créanme que es una decisión meditada, reflexiva, pensada. Créanme que me costó tomar la decisión", subrayó Pereira.

"Este movimiento sindical no precisa de ningún dirigente para seguir adelante marcando la línea. Los que están preocupados por mi salida son los que no conocen a este movimiento sindical. Es colectivo, de unidad, lucha, solidaridad, de no olvidar a los que están en malas condiciones, apoya ollas populares (...)", destacó Pereira.



"No dejo de reconocer que es uno de los días que más nervioso estoy en mi vida. Termina la más larga trayectoria sindical que haya tenido alguien dentro del Pit-Cnt", remarcó Pereira en rueda de prensa previo a su discurso, destacando que desde hoy estará dedicado a ser presidente del Frente Amplio "con el mismo amor, dedicación y tiempo que le he dedicado al movimiento sindical".



"Soy consciente que el día que me voy no decido. No me quedo en la sombra para opinar, ni he participado en ninguna reunión previa al congreso, ni voy a participar en reuniones posteriores porque confío mucho en mis compañeros", enfatizó.



Pereira destacó en el XIV Congreso Nacional, que eligirá la nueva mesa representativa: "Hoy va a ser el último día después de 25 años en la dirección del Pit-Cnt, el secretariado y en la mesa, pero nunca va a ser el último día que me abrace con ustedes".



POLÉMICA POR LA LUC "Son magos" Consultado antes de su discurso en rueda de prensa sobre los dichos del presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, que dijo que la "mayoría de los ciudadanos no sabe de qué trata" la Ley de Urgente Consideración (LUC), Pereira retrucó: "¿Si nadie sabe de qué trata, cómo es popular? ¿Cómo hacen coincidir estas dos cosas? Son magos".