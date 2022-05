Pit-Cnt se planta contra la reforma de la seguridad social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gritos, reclamos, provocaciones, insultos que por momentos cortaban el aire. Todo esto, siempre bajo un sol cálido que al mediodía obligó a varios a sacarse buzos y camperas, fue parte importante del primer acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores que se hizo luego de dos años de pandemia, y con una convocatoria que desbordó la Avenida del Libertador.

La tensión que se respiró -o mejor dicho, que respiraron los representantes del gobierno sentados en primera fila- no se debió a otra cosa que a las espontáneas reacciones del algunos de los miles de espectadores presentes, pero también debido a determinados pasajes de los discursos de los sindicalistas. En particular, al pronunciado por Fernanda Aguirre, la secretaria de Derechos Humanos del Pit-Cnt, que tomó la palabra luego de Elbia Pereira y antes de Marcelo Abdala, secretaria general y presidente de la central obrera, respectivamente.

Aguirre no escatimó en calificativos y cuestionamientos al oficialismo. Dijo, por ejemplo, que “no solo sube el precio de las cosas necesarias para la vida, también sube el sueldo del presidente, mientras los ingresos de trabajadores bajan”; o que el Poder Ejecutivo “despliega el autoritarismo como lo desplegaron en el terrorismo de Estado, porque la desigualdad se impone a la fuerza”.



Incluso hubo un momento en que se refirió directamente al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que la escuchaba desde la platea improvisada, en donde también estaban sentados el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y el ministro de Ambiente, Adrián Peña. “Acá el señor ministro presente nos dijo en el Consejo Superior Tripartito: ‘Sí, Fernanda, perdieron y van a perder de nuevo porque así lo determinamos nosotros’; eso pasó y lo decimos en la cara”, gritó la dirigente al referirse a la negociación salarial en los sectores de gastronomía y hotelería, uno de los grupos que más sintió el impacto económico durante la pandemia por el coronavirus.

Mieres le devolvió una mueca irónica, mientras negaba esa versión con la cabeza, al tiempo que se disponía a terminar de redactar un tuit en el que destacaba que pese a las “enormes distancias” -entre el gobierno y el movimiento sindical- entendía que había que “mantener el diálogo y el respeto por las opiniones de todos”. El público, no obstante, y como en varios otros pasajes del discurso de Aguirre, abucheó y gritó “¡vergüenza!” y “ladrón”, por citar dos acusaciones.



“Eso no es verdad -dijo después el ministro Mieres a El País- en ningún momento dijimos eso, sobre algo en donde además los que negociaban eran las partes”.

Diálogo nacional.

Cuando Abdala tomó el micrófono, el tono de confrontación bajó algunos decibeles, al menos en las formas, un contraste con las palabras de Aguirre que fue notado por los representantes del gobierno en el lugar.



Sin embargo, Abdala se reservó el grueso de los argumentos del movimiento sindical que apuntarían contra el corazón de la agenda del gobierno de Luis Lacalle Pou. Además de pedir aumento en la inversión pública y medidas económicas para los sectores más sumergidos (ya que el ajuste para funcionarios y jubilados a partir de agosto es considerado “insuficiente”), el presidente del Pit-Cnt volvió a la carga contra la reforma de la seguridad social.



“Solicitamos con modestia que el Poder Ejecutivo no presente el proyecto elaborado por la comisión técnica y que convoque a un diálogo, cuanto antes, para la seguridad social con todos los involucrados y que, entre todos, levantemos una perspectiva”, dijo Abdala. Para ese momento, sobre el final de su alocución, ya había expresado que el Pit-Cnt está en contra de “aumentar la edad (de jubilación) al barrer cuando habría que acortarla”, y que en el borrador elaborado por los expertos -que el gobierno ha tomado de insumo para presentar una iniciativa legislativa- no se proponga reformar “otras cajas, como la militar”.



En rueda de prensa, Delgado criticó el discurso de Aguirre por ser “muy ideológico”; aseguró que los planteos de la central de trabajadores son “consecuencia” del posicionamiento de permanente oposición que ha tenido el movimiento sindical desde que asumió este gobierno; y se refirió a la “nueva batalla” que se avecina, que es justamente “una reforma de la seguridad social que, dicho sea de paso, todavía no se conoce porque todavía no hay un proyecto de ley”, advirtió y concluyó: “Obviamente que va a haber diálogo político”.

Cosse: “La unidad es nuestra fortaleza”

Carolina Cosse en el acto del Día de los Trabajadores 2022. Foto: Francisco Flores

Aparecieron juntos y posaron para la foto haciendo, ambos, la señal de la victoria con los dedos en forma de V. Los intendentes frenteamplistas Carolina Cosse y Yamandú Orsi, principales figuras de la oposición para 2024 que se mueven en competencia interna proyectándose para las próximas elecciones, expresaron ahora un gesto de unidad. “No somos nosotros dos, son todos los compañeros y compañeras. La unidad en el Frente es nuestra mayor fortaleza”, dijo Cosse en rueda de prensa. Orsi, por su parte, afirmó que este es “el momento de tener este tipo de vínculos”.



Domenech criticó el “discurso de odio”

Otros dirigentes del oficialismo que fueron insultados mientras escuchaban los discursos del acto por el 1° de Mayo fueron el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, y el diputado de este partido Álvaro Perrone. Ambos fueron cuestionados, especialmente en los momentos en que desde el estrado se condenaba la iniciativa de los cabildantes de otorgar prisión domiciliaria a los imputados mayores de 65 años, que favorecería a los imputados por delitos cometidos en la dictadura. “No son presos políticos, son asesinos y presos deben estar, en cárcel común y no en una cárcel VIP”, fue una de las tantas frases que pronunció Aguirre en ese sentido.



Esto, para Domenech, es sencillamente “un discurso de odio”. “Si te colocás en esa posición, estaremos enfrentados hasta el fin de los tiempos”, valoró el legislador en diálogo con El País, y agregó: “Es un discurso que llama a la violencia, al rencor, a la división y si nos ponemos en esa actitud, la reconciliación es imposible, porque lo único que cabe es avallasar al contrario”.



El senador, no obstante, sí consideró “un buen discurso” el que luego hizo Marcelo Abdala. Dijo que compartió el “diagnóstico económico” del país, y las afirmaciones sobre la “concentración” de la riquezas, aunque subrayó que ello “no es responsabilidad de este gobierno, sino de los del Frente Amplio”.



Una mujer denunció la muerte de su hija

Una mujer llamada Andrea Colombo tomó el micrófono en el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores cuando Fernanda Aguirre (la secretaria de Derechos Humanos de la central) estaba a punto de empezar a hablar, para denunciar la muerte de su hija mientras trabajaba en una multinacional, según dijo debido a las “condiciones laborales”.



“El Pit-Cnt no me atendió como tendría que haberme atendido y mi hija murió el 7 de enero. Fue la primera trabajadora muerta este año”, denunció. “Una empresa multinacional la mató en un campo eólico. Las condiciones laborales no eran las que correspondían, de eso tenemos que hablar. Una nena de 23 años, a tres materias de recibirse de ingeniera”, agregó.



El público no tomó a bien la intervención: varios reclamaron que las críticas debían dirigirse al gobierno,