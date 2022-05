Minuto a minuto: así se vive el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt volvió a realizar un acto presencial por el Día de los Trabajadores este domingo después de dos años en los que no se habían realizado debido a la pandemia de coronavirus. Desde tempranas horas de esta mañana la zona de calle Libertador y Valparaiso contó con la presencia de trabajadores que llegaron para participar del acto convocado por la central sindical.

En el acto se espera que hable una representante de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y luego Fernanda Aguirre, Elbia Pereira y Marcelo Abdala. "Por la unidad de quienes movemos la rueda” es la consigna que de este año. “Contra la carestía y la pobreza, por empleo, por salario y en defensa de la seguridad social” serán los ejes.

12:15 Abucheos a Mieres tras mención en el discurso de Fernanda Aguirre

La secretaria de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Fernanda Aguirre, criticó a Pablo Mieres durante su discurso y el público abucheó al ministro que estaba presente frente al escenario principal.

Mientras recordaba a los trabajadores del sector hotelería y gastronomía, Aguirre dijo: "acá el señor ministro presente nos dijo en el Consejo Superior Tripartito 'Si, Fernanda, perdieron y van a perder de nuevo porque así lo determinamos nosotros'. Eso pasó y lo decimos en la cara porque esas condiciones se nos imponen en los consejos de salario". Tras eso el público gritó y silbó al ministro.

12:00 Una persona interrumpió el acto para reclamar por el fallecimiento de su hija

Luego del discurso de Elbia Pereira y antes de continuar con los oradores, una mujer irrumpió en el escenario y tomó un micrófono para realizar un reclamo.

"Esto está fuera de protocolo, me llamo Andrea Colombo, soy la madre de Martina Colombo que murió este año en una empresa multinacional porque no la cuidaron. El Pit-Cnt no me atendió como tendría que haberme atendido y mi hija murió el 7 de enero. Fue la primera muerta trabajadora este año", dijo.

"El Pit-Cnt no me atendió como correspondía y mi hija murió": una mujer interrumpió el acto del primero de Mayo y le cortaron el micrófono pic.twitter.com/HHBPwO98rt — EL PAÍS (@elpaisuy) May 1, 2022

Luego declaró: "el protocolo no me respondió. El Pit-Cnt y la Comisión de Género, que anduve atrás de ella para que se difundiera la situación de mi hija, no me atendió como correspondía".

11:40 Elbia Pereira: "Somos independientes pero no indiferentes ni tontos"

La secretaria general del Pit-Cnt tomó la palabra y comenzó recordando a las víctimas de la pandemia de coronavirus, en especial a algunos allegados al movimiento sindical. "Acá estamos reivindicando una vez más el rol de nuestra clase en la construcción de una democracia más justa y solidaria donde nadie quede por el camino", comenzó.

Luego puntualizó algunos derechos conquistados por los trabajadores y expresó: "Tengamos memoria y no nos olvidamos porque somos independientes pero no indiferentes ni tontos. En qué periodo histórico se dio cada una de estas conquistas y en cuales algunos de esos derechos estamos perdiendo. No pegamos el grito, no lo hacemos, razonamos, argumentamos y somos leales. Damos la cara, lo sabe este gobierno pero lo sabe el gobierno anterior y todos los anteriores. El movimiento sindical da la cara".

"Reclamamos por los que por su trabajo diario no pueden llegar a fin de mes y pedimos que se creen más puestos de trabajo. La única certeza de estos tiempos es que aumento todo y hay uruguayas y uruguayos que están pasándola mal. No vengan a decirnos '¿Dónde están?' Solo levanten la vista. Piensen en los jubilados. Quiero anunciar que las medidas anunciadas por el gobierno son insuficientes y llegan tarde", dijo y agregó: "no se pueden transformar los ámbitos de negociación colectiva en un lugar en el que se informa lo que ya se decidió".

"Otra gran preocupación para compartir, rechazamos la persecución y caza de brujas hacia profesionales de la educación comprometidas y comprometidos con la educación pública. Esta lógica de meter miedo, de ser ejemplarizante, no puede primar nunca en una democracia consolidada como la nuestra", también expresó Pereira.

11:30 Eglis Fernández agradeció solidaridad uruguaya en representación de la Central de Trabajadores de Cuba

Juana Eglis Fernández habló en representación de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y agradeció la solidaridad uruguaya en momentos de crisis en su país.



"Una vez más Cuba se agiganta, su pueblo se crece y cierra filas ante las dificultades con la creación de 5 nuevas vacunas que han salvado vidas cubanas y de otras partes del mundo", dijo.



Luego agregó: "Desde este escenario reafirmamos que Cuba desde la resistencia creativa se honre en cultivar relaciones de amistad y cooperaciones con organizaciones sindicales, movimientos sociales, populares y de fuerzas políticas bajo el principio de que la unidad continuara construyendo naciones solidarias, independientes y democráticas".



11:15 Laura Boiani habló en representación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos

Laura Boiani fue la primera oradora sobre el escenario este 1° de mayo en representación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. "Volvemos a hacernos presente reivindicando que nuestros familiares fueron, son y serán parte de la clase obrera organizada, parte del movimiento estudiantil y el movimiento social. Los recordamos una vez más como lo que fueron, luchadores y forjadores de un mundo nuevo".



"Recordamos y reafirmamos nuestro repudio ante el proyecto de ley de prisión domiciliara presentado por Cabildo Abierto. Denunciamos que este proyecto hiere la batalla por verdad y justicia, beneficiando a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, agregó.

10:50 Cosse: "Siempre hay que estar del lado de los trabajadores"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, llegó al acto y expresó: "Siempre hay que estar del lado de los trabajadores. Nunca he estado en otro lugar, del mismo lado, escuchar, trabajar e ir juntos de la mano".

Luego agregó que "falta trabajo" y que "la pandemia agrandó una crisis que ya existía".

Junto a Cosse llegó el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. "Es el momento de tener este tipo de vínculo, pensar en un país de futuro exige mucha cabeza pero también mucha empatía", dijo, sobre la llegada junto a Cosse

10:50 Pablo Mieres y otras autoridades del gobierno llegan al acto

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, llegó al acto junto a Álvaro Delgado y Adrián Peña. A las 19:00 Mieres realizará una conferencia de prensa en la que hará un "balance del año en materia laboral y las perspectivas para adelante".



10:30 Integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos llegaron bajo aplausos

Un grupo de integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos llegó cerca de las 10:20 y fue anunciado en los altoparlantes. El público los recibió con un aplauso sostenido mientras se trasladaron a las primeras filas frente al escenario junto a los carteles con fotos que recuerdan a los desaparecidos.

10:00 Llegan las primeras personas a la esquina de Libertador y Valparaiso

Si bien el acto está planificado para comenzar alrededor de las 11:00, muchas personas comenzaron a llegar a la zona desde las 10:00. Tres caravanas convocadas del Pit-Cnt estaban previstas para llegar desde Plaza Colón, Plaza Lafone y Plaza Huelga General.