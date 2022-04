Pit-Cnt pide reunión con Mieres y con Lacalle; considera que anuncios fueron "insuficientes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt encuentra los anuncios en materia salarial del presidente Luis Lacalle Pou "absolutamente insuficiente para los sectores más vulnerables de la sociedad". Además, considera que el planteo del Poder Ejecutivo "no atiende la situación de miles de personas desocupadas y/o dependientes de le economía informal que están viviendo una realidad angustiante".

Por lo tanto, tras la reunión de su Secretariado Ejecutivo, la central sindical resolvió solicitar una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en una primera instancia, y luego un encuentro con Lacalle Pou. Así lo indica un comunicado divulgado en la tarde de este martes.



El presidente anunció este lunes un aumento de 3% a jubilaciones y de 2% a funcionarios públicos a partir del 1° de julio. A su vez, para el sector privado, se anunció la convocatoria del Consejo Superior Tripartito para el sector privado y la sugerencia de que se adelante el correctivo por inflación previsto para más adelante.



En su comunicado, el Pit-Cnt critica que las medidas desconocen los mecanismos de negociación colectiva previstos en la ley, ya que "se trata de un planteo unilateral del gobierno". "Esto nos habla de las diferencias que entorno a la calidad de la democracia tenemos con el gobierno. El movimiento sindical defiende de manera irrestricta la negociación colectiva", afirma.



A su vez, señala que no hubo anuncios vinculados al salario mínimo nacional, "que cumple un papel importante en la evolución del conjunto de los salarios del país".

También critica que el gobierno "no establece nada sobre el aumento constante de los precios en curso" y dice: "Se mantienen las ganancias de los sectores poderosos, que trasladan los precios internacionales de las materias primas a los precios del mercado interno, poniendo como rehén a la gente que no puede llegar a fin de mes con sus magros ingresos".



Por último, indica que el planteo "no cubre las pérdidas de salarios y jubilaciones". Además, "no se propone nada para los sectores de microempresarios vinculados a la industria, la pequeña producción agropecuaria y el comercio de los barrios que también sufren en carne propia los costos del alza inflacionaria".