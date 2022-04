Lacalle Pou dijo que optó por el camino "más directo, sensato y justo" para elevar poder adquisitivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou destacó este martes de mañana que se eligió el camino "más directo, sensato y justo" para mejorar el poder adquisitivo de la población y hacer frente a un contexto de escalada de precios mundial.

"Lo que está pasando por varias razones, pero sobre todo la inflación mundial que están recibiendo todos los países es que el poder adquisitivo no es el mismo. Teníamos varios caminos para tomar. El que elegimos y nos pareció el más directo, más sensato, además del más justo es el aumento de pensiones y jubilaciones, de salarios públicos y convocar al Consejo Superior Tripartito", dijo esta mañana en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10) en el marco del acto en conmemoración del 197 aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales en la playa de la Agraciada, departamento de Soriano.

Allí también respondió a los analistas y retomó el concepto de las "perillas" de la economía. "No todas las perillas de la economía se mueven al mismo tiempo ni para el mismo lugar. Vamos a partir de la base, y obviamente no voy a discutir con analistas porque son analistas y nosotros gobernantes. Ellos analizan lo que hacemos o dejamos de hacer, nosotros tenemos que tomar decisiones", indicó.

"Si tomábamos medidas por la otra vía, que es la de los precios, no nos aseguramos de que necesariamente van a llegar. Sí lo podemos hacer con el asado, los derivados de la harina, pero cuando se hace genéricamente ahí dependerá mucho de la región, del comercio y de otros factores que esa exoneración tributaria realmente se traslade a precios. Por eso elegimos para atacar la pérdida de poder adquisitivo lo que hace a los salarios y jubilaciones", destaco el mandatario.



"Durante la campaña electoral los analistas, casi todos, decían que era imposible manejar la situación económica que heredábamos del Frente Amplio sin poner impuestos. Que era imposible. Bueno, nos agarró la pandemia, nos agarra la guerra (y) en el resto del mundo hay aumentos de impuestos en muchos paises y nosotros seguimos sin aumentarlos", añadió.



Aludiendo a diversas críticas de especialistas al camino definido, retrucó: "Entiendo los análisis. A nosotros nos toca la realidad, actuar sobre la realidad, que es la vida de los uruguayos y dentro de los instrumentos que tenemos, en la fragilidad económica que uno puede tener en base al déficit heredado y algunas otras cosas son las medidas que creemos más oportunas".



Relativo a las importaciones, el presidente reiteró que varios ministerios (MEF, MSP y MGAP) y el LATU están estudiando "la conformación de precio de los productos importados". Aseguró que el estudio que desarrollan "no es a la ligera", y que por tanto "no sea de coyuntura, algo que sea estructural".



En cuanto a los sectores más vulnerables, también remarcó que el MEF y el Mides trabajan para "focalizar una ayuda más" a esa población a través de TuApp y TUS.

Consultado sobre la sorpresa que presentaron empresarios por el aumento que definió el gobierno y la sugerencia a que se replique en el sector privado, remarcó: "Cambiar las reglas sería que el gobierno se meta y diga 'esto que acordaron' - un contrato - no corre y el Estado se va a meter".



Indicó que el Estado "va a sugerir correctivos que de última van a dar", y allí "dependerá el sector". En ese sentido, valoró que hay sectores que les "ha ido muy bien", y nombró al sector agropecuario, agroindustria y farmacéutico.

Pidió "sentarse a conversar y adelantar el correctivo, ni más, ni menos" en el Consejo Superior Tripartito. Y luego manifestó: "Se supone que todos queremos que a la gente le vaya bien, y se supone que todos queremos que la gente gane más".



"No creemos que tenga una presión inflacionaria de magnitud en el momento que estamos viviendo", enfatizó Lacalle Pou sobre la medida que ayer anunció.



Respecto a si se extenderá o no la exoneración del IVA al asado de tira, el mandatario dijo: "Seguramente hoy o mañana a más tardar estemos firmando seguramente por un mes más".



Acto en Soriano

Lacalle Pou estuvo escoltado por autoridades nacionales, departamentales y legislativas de todo el país. En imágenes que publicó la Intendencia de Soriano se ve al mandatario junto al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, entre otras autoridades frente al icónico obelisco en esa zona.

En la mañana del 19 de abril de 1825, Juan Antonio Lavalleja, secundado por Manuel Oribe y un puñado de hombres, cruzaron el río Uruguay y desembarcaron en la playa de la Agraciada.

Esta gesta impulsó una campaña para expulsar a “los intrusos poderes de Portugal y el Brasil”. Fructuoso Rivera que militaba en filas ocupantes pasó a formar parte de este movimiento y poco más tarde, en la Asamblea de la Piedra Alta de la Florida el 25 de agosto se produjo la Declaración de Independencia.

El destacado pintor uruguayo Juan Manuel Blanes interpretó este hecho histórico con un monumental oleo sobre tela de 311 x 564 cm, pintado entre 1875 y 1878. Se puede valorar en el Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes (Avenida Millán 4015).