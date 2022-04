Mieres: anuncio "no es tirar por la borda nada con respecto a los objetivos de inflación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo Pablo Mieres apuntó este martes a las críticas que se señalaron ante el anuncio del gobierno de que, a partir del 1 de julio, se dará un aumento adicional a los trabajadores públicos de 2% y en las jubilaciones del 3%. Esto mismo se buscará replicar en 88 mesas del ámbito privado, a través del Consejo Superior Tripartito de salario.

"Me adelanto a algunas críticas que he escuchado después de los anuncios que esto no es tirar por la borda nada con respecto a los objetivos de inflación", aseguró Mieres, que consideró "están firmes, es parte de la lógica de las decisiones que se tomaron".

"La voluntad de este gobierno es seguir empujando la inflación hacia abajo", insistió el secretario de Estado. "La realidad es que uno tiene que equilibrar objetivos que están relacionados con la baja de la inflación y al mismo tiempo con la necesidad de que el trabajador y jubilado deje de perder poder adquisitivo".



Indicó que para esta coyuntura de guerra y pandemia "no hay manuales ni hay ortodoxia" y llamó a una "gran capacidad creativa y de equilibrio manteniendo el objetivo clave de los equilibrios macroeconómicos y de que la meta es seguir bajando la inflación, porque, entre otras cosas, también significa mejorar el poder adquisitivo de la gente".



"Hay un análisis del equipo económico en cuanto a que el impacto inflacionario de esta decisión es acotado, y que además va a persistir la política de contención de la inflación", subrayó el ministro en diálogo con Primera mañana (Radio El Espectador).



Respecto a los privados, dijo que la situación "es bastante distinta" porque el acuerdo de salarios en privados "es entre partes, donde el gobierno participa, pero no decide".



Puntualizó que en la novena ronda las decisiones "fueron muy variadas" y una "parte significativa" de unas 80 meses negociaron con un "único ajuste por inflación al finalizar el período de la ronda", esto es recién en junio de 2023.



"Los empresarios tienen una cuenta muy grande para pagar dentro de un año. Entonces vamos a convocar al Consejo Superior Tripartito, que lo vamos a hacer ahora de mañana para esta semana, y le vamos a decir: 'Nosotros creemos, sugerimos, que solo esta cláusula - que tiene que ver con el ajuste por inflación - pueda modificarse en el sentido de adelantarse a este año. Ahora, son las partes que tienen que acordar", subrayó.



Mieres señaló que "el gobierno no es responsable de la situación inflacionaria" actual, sino que "es importada, mundial", y nace por las políticas anti efectos del covid de los países centrales "y luego vino la guerra que terminó de complicar las cosas", aseguró.