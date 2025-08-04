Hay acuerdo entre los trabajadores y la empresa Copsa: definieron fecha para el pago de los haberes

Redacción El País

El gobierno informó este lunes que se firmó un acuerdo entre la empresa Copsa, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) y la Asociación de Trabajadores Copsa (ATC), que establece el pago del salario correspondiente a julio de 2025 durante el mes de agosto.

Tras la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se definieron también una serie de compromisos que apuntan a "la regularización de adeudos y al monitoreo de la situación económica de la empresa".

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, resaltó la importancia del acuerdo alcanzado: “Se va a realizar un plan de pagos para los salarios del mes de julio, a abonarse en el mes de agosto. Finalmente se va a realizar en tres cuotas y se encontró una periodicidad con la que el sindicato estuvo de acuerdo”.

Movimiento de ómnibus de Copsa en la Terminal Baltasar Brum de la calle Río Branco, en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

El acuerdo

El acuerdo, rubricado en la Dirección Nacional de Trabajo, establece que el salario del mes de julio será abonado en tres partidas: el 50% el 11 de agosto, el 25% el día 15 y el 25% restante el 26 de agosto, debido al feriado del día 25.

Por otro lado, se estableció que una vez que la empresa perciba los fondos correspondientes al Fideicomiso del Transporte Colectivo Suburbano III, destinará esos recursos prioritariamente al pago de los adeudos salariales con los trabajadores, incluyendo salario vacacional y otros conceptos pendientes.

Además, Barrios indicó que el acta incluye “un camino para transitar en relación al pago de otros adeudos vinculados al salario vacacional y otro tipo de conceptos, y quedó escrito que cuando la empresa se haga de un dinero que estaría por cobrar, se pondría al día con eso”.

Como parte del acuerdo, se acordó también la creación de una comisión de seguimiento que comenzará a funcionar en la última semana de agosto, integrada de forma bipartita, pero con monitoreo permanente del ministerio. Esta comisión tendrá como cometido principal evaluar el cumplimiento de los pagos acordados, el seguimiento de la situación financiera de la empresa, y tratar otros temas pendientes, como el régimen de presentismo.

“Nosotros sí vamos a estar. Empiezan a trabajar en bipartito y después siempre estamos monitoreando todas las instancias”, afirmó Barrios.

El acuerdo se da días después del paro general de transporte, que fue el pasado jueves y abarcó tanto a sindicatos de ómnibus como de taxis. Ese día se llegó a un acuerdo por el pago de los salarios de junio, pero como no se había acordado el pago de haberes de julio es que se mantuvo la medida. Finalmente, este lunes se concretó el plan de pagos de los salarios de los trabajadores de Copsa.