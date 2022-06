Tras cierre de metalúrgica, gremio pide que todas las fábricas del rubro hagan paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de que la empresa metalúrgica Cinter Aperam anunciara que dejaría de operar en Uruguay y cerrara la fábrica en la que trabajaban 150 personas, ayer el Ministerio de Trabajo recibió al gremio y a representantes de la firma para un encuentro tripartito. Según supo El País, allí la empresa manifestó que es “una decisión tomada” el cierre de la fábrica y entonces se comenzó a definir cómo se pagarán los despidos.

“Es un desastre porque no tuvimos ninguna posibilidad de poder colaborar en un cambio de postura de parte de la empresa”, dijo a El País tras el encuentro el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), Danilo Dárdano. Este lunes el gremio había manifestado su intención de “hacer todo lo posible” para que Cinter Aperam no cerrara.



A partir de la reunión en la Dirección Nacional del Trabajo, el gremio decidió convocar a “todas las fábricas del rubro” a hacer paros de una hora durante esta semana y además se realizará una movilización la semana que viene con un paro generalizado, según supo El País. La iniciativa de la Untmra será comunicada hoy en una conferencia de prensa en la sede del Pit-Cnt.

Las acciones sindicales están dirigidas al gobierno y no específicamente a la empresa, según Dárdano, porque “el problema es que el sector tiene planteos por hacer desde hace más de dos años y no se les da bolilla”. El gremio esperaba que en la reunión de ayer también participaran los ministerios de Industria y el de Economía, pero no lo hicieron.



Consultado al respecto, el director general de Trabajo, Federico Daverede, dijo que “no participaron otros actores porque la determinación de la empresa de irse ya estaba clara”.

“Si después hay que generar otro ámbito para analizar al sector, la competitividad y demás aspectos con otros actores del gobierno, bienvenido sea”, aseguró Daverede.



El País se puso en contacto con los abogados de Cinter Aperam, pero estos prefirieron no hacer declaraciones sobre la reunión.