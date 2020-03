AEBU alerta que "no hay instrucciones" para créditos "blandos" que anunció el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes de tarde, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) alertó a través de un comunicado "a los trabajadores de Banco República (BROU) y a la población", que "no está instrumentado ni se han dado instrucciones a los trabajadores al respecto" de los créditos "blandos" del BROU para empresas que anunció ayer la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

La jerarca comunicó el jueves de noche, junto al presidente Luis Lacalle Pou, que el BROU tendrá una línea de crédito “blanda” (con menores tasas de interés, plazos más largos e incluso períodos de gracia) disponible para empresas por US$ 50 millones. El gobierno trabaja en que algunos organismos internacionales fondeen esa línea del BROU para que llegue hasta un total de US$ 120 millones.

Al respecto, AEBU señala: "Desconocemos, por lo tanto, en qué momento estará disponible".

En esa línea, exhortan "a todos los usuarios y clientes a no ir a los bancos por operaciones que no sean de extrema necesidad y, en particular, no acudir masivamente a las Dependencias por este crédito, hasta tanto el Banco no informe por sus canales la disponibilidad y las formas de acceso".

El sindicato señaló que están "absolutamente comprometidos en preservar la salud de los clientes y de los trabajadores del sistema financiero para poder dar continuidad al servicio".

Indicaron también que se están tomando medidas como disponer "el ingreso de un cliente por puesto, los trabajadores deben limpiar su escritorio y sus manos entre cada atención, y para evitar aglomeraciones los clientes deben permanecer fuera de las Dependencias manteniendo entre sí la distancia indicada por el MSP", agrega el texto.

"Nos encontramos con un 50% del personal activo ya que resulta imperioso mantener compañeros en reserva ante la eventualidad de un contagio y que ello no implique el cese de atención", remata el comunicado.