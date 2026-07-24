UTE abrió un llamado laboral para cargos administrativos con sueldos de más de $ 56.000: bases y requisitos

UTE abrió un llamado laboral en busca de llenar varios cargos administrativos a desarrollarse en Montevideo y otros departamentos, y también elaborará una lista de prelación.

El sueldo base para los puestos de trabajo ofrecidos es de $ 56.325,21, indican las bases del llamado, que también detallan que el régimen laboral consiste de jornadas de 8 horas diarias, con derecho a descanso de 45 minutos al comenzar o finalizar la jornada.

En total son 32 las plazas que busca cubrir la empresa estatal, que detalló los cupos por ubicación:



Montevideo: 24

Maldonado: 2

San José: 2

Mercedes: 1

Palmar: 1

Rocha: 1

Treinta y Tres: 1

Descripción de tareas

Los aspirantes seleccionados deberán desarrollar una serie de tareas especificadas por UTE:



Gestionar y realizar el seguimiento de expedientes y documentación administrativa , asegurando su correcta registración, archivo y control.

, asegurando su correcta registración, archivo y control. Procesar información administrativa , contable y comercial en forma electrónica o documental, realizando los informes que le sean solicitados.

, contable y comercial en forma electrónica o documental, realizando los informes que le sean solicitados. Atender y canalizar consultas internas y externas, brindando soporte administrativo y asesoramiento.

y asesoramiento. Registrar y controlar incidencias del personal, manteniendo actualizada la información necesaria para los procesos administrativos.

Documentos en una oficina administrativa. Foto: ArturGórecki / Pixabay

Requisitos para cargos administrativos de UTE

El llamado de UTE detalla los requisitos de formación académica y experiencia laboral para los postulantes a los cargos publicados:



Ser ciudadano natural o legal de Uruguay. En el caso de los ciudadanos legales, podrán inscribirse aquellos que cuenten con la carta de ciudadanía expedida con tres años de antigüedad contados hasta el plazo de inscripción del presente llamado.

Tener como mínimo 18 años al cierre del plazo de inscripción.

Tener Secundaria completa sin materias pendientes (de cualquier orientación) o ser egresado de DGETP del curso de Bachillerato Tecnológico en Gestión y Administración o planes anteriores (EMT Administración y BP Administración).

Se pueden ver las bases enteras del llamado a través de Uruguay Concursa.

Edificio sede de UTE. Foto: Estefanía Leal

Cómo postularse a los cargos

El proceso de inscripciones para el llamado abrió el pasado 20 de julio y habrá tiempo para postularse hasta el 4 de agosto. El plazo cierra a las 16:00 horas de ese día.

Para inscribirse, los postulantes deben hacerlo a través de la página web de UTE, llenando el formulario que aparece y detallando para qué localidad se presentan.

El lugar de recepción de consultas habilitado por UTE es el correo electrónico llamadosexternos@ute.com.uy. También se puede llamar por teléfono al 155 22303.