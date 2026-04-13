Un jugador ganó el pozo Revancha del 5 de Oro de más de US$ 1 millón y este es el local donde apostó

El sorteo del 5 de Oro de este domingo 12 de abril de 2026 resultó con un ganador del pozo Revancha que se llevó una fortuna de $ 41.831.097, lo que equivale aproximadamente a US$ 1.039.502. Fue una edición de grandes premios ya que en el pozo de Oro se sorteaban $ $ 27.088.992 y hubo dos aciertos.

Sin embargo, sin dudas el más afortunado fue el ganador del premio de más de un millón de dólares, que apostó en el departamento de Florida, específicamente en la subagencia 04/58 de La Banca de Florida, ubicada en la localidad de Alejandro Gallinal, conocida como Cerro Colorado.

El País dialogó con la vendedora del boleto ganador, quien afirma que hace apenas tres años que tiene este subagente, y que es la primera vez que alguien gana un premio tan abultado en su local, que se llama Coticom y se ubica en la calle Los Ceibos de la pequeña localidad de Florida.

La funcionaria contó que se enteró a través de un vecino de que había vendido el boleto millonario. Además, indicó que, aunque no sabe quién fue el ganador, muy probablemente se trate de alguien que vive en esa localidad, en la que vive "toda gente trabajadora".

¿Dónde se vendieron los boletos ganadores del pozo de Oro?

Por su parte, el pozo de Oro de este domingo 12 de abril tuvo dos ganadores que apostaron desde Montevideo. Se sorteaba un total de $ $ 27.088.992, por lo que cada ganador se repartió un monto de $ 13.544.496.

Según le indicó La Banca a El País, una de esas apuestas se realizó por la web, mientras que el otro afortunado apostó en el subagente 55/03 de La Banca de Montevideo, en el barrio montevideano de Palermo, dirección Lorenzo Carnelli 951.

La bolillas ganadoras en el sorteo del 5 de Oro de este domingo 12 de abril fueron las siguientes:

Números del pozo de Oro: 6, 11, 14, 23, 36. Bolilla Extra: 22.

Números del pozo Revancha: 1, 5, 6, 27, 28.

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

La fecha del próximo 5 de Oro es el miércoles 15 de abril de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 6.000.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 4.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 10.500.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Transmisión del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/Archivo El País.

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Juegos de azar 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/El País

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.