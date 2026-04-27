Un jugador ganó el 5 de Oro de más de US$ 800.000 y este es el lugar en el que apostó

El sorteo del 5 de Oro de este domingo 26 de abril de 2026 resultó con un ganador del pozo de Oro que se llevó una suma de $ 33.312.371, lo que equivale aproximadamente a US$ 841.803. También hubo premios entregados en el pozo Revancha, en el que se sorteaban $ 22.176.121 y terminó con dos aciertos.

El más afortunado fue sin dudas el ganador del premio de más de US$ 840.000, que apostó en el departamento de Paysandú, específicamente en la subagencia 03/42 de La Banca de Paysandú, ubicada en la Ciudad de Paysandú.

De acuerdo con los datos de La Banca, el subagente que vendió el boleto ganador del premio mayor del 5 de Oro de este domingo está ubicado en la dirección Bv. Artigas 730, Ciudad de Paysandú.

¿Dónde se vendieron los boletos ganadores del pozo Revancha?

Por su parte, el pozo Revancha tuvo dos ganadores que apostaron Las Piedras y Pando, Canelones. Se sorteaba un total de $ 22.176.121, por lo que cada ganador se repartió un monto de $ 11.088.061.

Según La Banca, estos boletos se vendieron en estas subagencias de La Banca de Canelones:



Las Piedras , subagente 01/07

, Pando, subagente 15/42

También hubo dos aciertos en el pozo de Plata, que acumulaba un total de $ 864.036. Cada ganador se llevó $ 432.018.

La bolillas ganadoras en el sorteo del 5 de Oro de este domingo 26 de abril fueron las siguientes:

Números del pozo de Oro: 11, 12, 25, 27, 33. Bolilla Extra: 45.

Números del pozo Revancha: 3, 13, 23, 33, 41.

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

La fecha del próximo 5 de Oro es el miércoles 29 de abril de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 6.500.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 4.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 11.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

José Salgueiro en la transmisión del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/Archio El País

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Cartel del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/El País

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.