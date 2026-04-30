Sorteo del 5 de Oro del miércoles 29 de abril de 2026: un apostador acertó el Oro y ganó más de $ 6.200.000
Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 29 de abril de 2026. Hubo un ganador del pozo de Plata. Conozca los números ganadores.
Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 29 de abril de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
El sorteo de esta noche contaba con un pozo de Oro de $ 6.258.012 y tuvo un acierto El pozo de Plata tuvo un acierto y repartió $ 584.133. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 4.164.204 y quedó vacante.
Qué números salieron en el Pozo de Oro
- 18
- 8
- 1
- 26
- 19
- Bolilla extra: 48
Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha
- 45
- 34
- 2
- 32
- 13
Se pueden chequear las jugadas en La Banca.
Mirá el sorteo del 5 de Oro
El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 11, 12, 25, 27, 33 y la bolilla extra 45, para el de Oro; y 3, 13, 23, 33 y 41, para el Revancha.
Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:
- Pozo de Oro: 1 acierto
- Pozo Revancha: 2 aciertos
- Pozo de Plata: 2 aciertos
Se pueden chequear las jugadas en La Banca.
¿Cómo se juega al 5 de Oro?
Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.
Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.
Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.
Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.
También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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