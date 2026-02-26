Sorteo del 5 de Oro del miércoles 25 de febrero de 2026: consultá los números ganadores

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 25 de febrero de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 24.400.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 16.200.000. En total, el acumulado fue aproximadamente de $ 40.600.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

En esta ocasión, el Pozo de Oro permaneció vacante al igual que el Revancha, mientras que el Pozo de Plata no tuvo aciertos.

¿Qué bolillas salieron en el Pozo de Oro?

44

24

01

06

34

Bolilla extra: 03

¿Qué bolillas salieron en el 5 de Oro Revancha?

31

34

23

01

11

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 4, 5, 6, 20, 41 y la bolilla extra 48, para el de Oro; y 2, 3, 4, 22 y 40, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:



Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 1 acierto

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Transmisión del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/Archivo El País.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Cartel del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/El País

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.