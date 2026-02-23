Sorteo del 5 de Oro de este domingo 22 de febrero de 2026: pozos acumulados fueron de $ 27.800.000

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 22 de febrero de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 16.700.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 11.100.000. En total, el acumulado fue de aproximadamente $ 27.800.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Resultados del 5 de Oro del domingo 22 de febrero:

Pozo de Oro: $ 16.191.393 (0 aciertos)

Pozo de Plata: $ 851.325 (1 acierto)

Números sorteados: 04-05-06-20-41-48

Revancha

Números sorteados: 02-03-04-22-40 (0 aciertos)

El pasado jueves se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 7, 8, 11, 13, 40 y la bolilla extra 46, para el de Oro; y 3, 4, 9, 39 y 47, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 1 acierto

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Mirá el sorteo del 5 de Oro en vivo

La transmisión en vivo del 5 de Oro comenzará pronto:

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Bolillas ganadoras del pozo de Oro del sorteo del 5 de Oro realizado el domingo 1º de febrero de 2026. Foto: Captura La Banca.

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.