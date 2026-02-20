Sorteo del 5 de Oro del jueves 19 de febrero: conozca los números ganadores y si hubo aciertos
Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 19 de febrero de 2026. Conozca los números ganadores.
Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este jueves 19 de febrero de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
El sorteo de esta noche contaba con un pozo de Oro de $ 7.070.864 y quedó vacante. El pozo de Plata tuvo un acierto, repartiendo $ 660.006. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 4.697.737 y quedó vacante.
Qué números salieron en el Pozo de Oro
- 13
- 8
- 11
- 40
- 7
- Bolilla extra: 46
Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha
- 4
- 39
- 9
- 3
- 47
Se pueden chequear las jugadas en La Banca.
Mirá el sorteo del 5 de Oro en vivo
¿Cómo se juega al 5 de Oro?
Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.
Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.
También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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