Sorteo del 5 de Oro del domingo 15 de febrero de 2026: todos los pozos tuvieron ganadores

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó el domingo 15 de febrero de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 36.700.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 6.700.000. En total, el acumulado fue de aproximadamente $ 43.400.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

En esta ocasión, hubo varios ganadores: Pozo de Oro, Plata y Revancha tuvieron un acierto. Los premios se repartieron entre las agencias de Young y Montevideo.

¿Cuáles fueron los números del Pozo de Oro?

28

41

25

03

06

Bolilla extra: 05

¿Cuáles fueron los números del 5 de Oro Revancha?



28

02

07

15

48

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado miércoles se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 2, 19, 20, 24, 40 y la bolilla extra 8, para el de Oro; y 12, 15, 31, 38 y 40, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:· Pozo de Oro: 0 aciertos· Pozo Revancha: 1 acierto· Pozo de Plata: 3 aciertos Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

José Salgueiro en transmisión del 5 de Oro Foto: Natalia Rovira/Archio El País

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012.

Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.